Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Habertürk TV Ekonomi Müdürü Zeliha Saraç'ın sorularını yanıtladı.

Uzunca bir süredir ekonomi masasıyla birlikte sahada olduğunu belirten Öztrak "İş insanların, tüketicinin, çiftçinin, esnafın... Hepsinin önceliği ekonomi ve şu anda kimse bu gidişattan memnun değil. Seçim yaklaştıkça ekonominin önemi giderek artıyor. Bizim yapacağımız, seçmenin taleplerine ekonomi üzerinden cevap vermek. Ancak iş sahte ses kayıtlarına, görüntü kayıtlarına kadar vardı. Başından beri bu hükümetin kumpas işleri ön plana çıktı ve toplumda ciddi bir ayrışma yarattı. Şimdi gelinen noktada seçimin tarafsız ilerlemesinin önüne geçiyor" dedi.

Seçmenin şu anda istikrar için değişim dediğini söyleyen Öztrak "Dün, adaylardan bir tanesinin çekilme kararı almasıyla birlikte, Millet İttifakının ilk turda bu işi bitirme olasılığı ortaya çıkınca piyasaların nasıl iyiye gittiğini gördük. 2304 maddelik bir ortak politikalar metnini ortaya koyduk. Herkes ekonomi konusunda ne yapacağımızı biliyor ve piyasalar güven veriyor" diye konuştu.

'MEVCUT HÜKÜMETE RUSLARIN CİDDİ DESTEĞİ VAR'

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi ve bu kararla ilgili çıkan söylentilere değinen Öztrak sözlerine şöyle devam etti:

"Biz böyle bir şeyin seçimlere karışmasından çok üzüntü duyduk ve hemen Sayın İnce’ye ‘Halil İbrahim Sofrası’na buyurun' dedik. İki gündür bu kaset meselesiyle ilgili olarak yayınlara baktığım zaman, hükümete yakın olan medyada bunu bizim yaptırdığımıza dair haberler çıkartıldı...

Bu seçimden önce Ruslar doğalgaz borçlarını ertelemiş... Mevcut hükümete Rusların çok ciddi bir desteği var. Yerliyiz milliyiz derken, Rus hükümeti desteği ile birlikte ilerleyen bir süreç var. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ruslarla ilgili olay var demesini küçümsememek lazım."

'SAVUNMA SANAYİİNİN YERLİ VE MİLLİ OLMASINI İSTİYORUZ'

Millet İttifakı'nın savunma sanayi projelerine ilişkin yaklaşımını anlatan Öztrak "Biz neden bunları engellemeye çalışalım. Geldiğimiz nokta tek bir partinin işi değildir. Bundan önceki tüm Cumhuriyet hükümetlerinin çalışmasının sonucudur. Sadece savunmamız açısından değil ülkenin teknolojik gelişimi açısından da Türkiye’nin ilerlemesine çok ciddi katkılar yapacak bir endüstri olduğunu biliyoruz. Bırakın engellemeyi, biz önünü sonuna kadar açacağız. Biz özellikle savunma sanayiinin yerli ve milli olmasını istiyoruz. Haksız ihalelerin de üzerine gideceğiz. Savunma sanayiiyle, sivil savunmalar arasındaki ilişkiyi destekleyerek buradan ortaya çıkan teknolojilerin sivil endüstrilerde kullanılmasını teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ve artan fiyatlara ilişkin de açıklamada bulunan Faik Öztrak "Domates, soğan neden 30 TL? Geçen hafta 300 TL olan kıyma bu hafta 360 TL? Asgari ücreti artırdık diyorsunuz ama enflasyon eritip götürüyor. Buyursunlar gelsinler karşılıklı oturup tartışalım. Açlık sınırı 10 bin TL. Asgari ücret dediğiniz ücret bu ülkede ortalama ücret olmuş. Bunları konuşalım dediğimiz zaman karşıdan hemen ‘masanın altına bakın’ geliyor" dedi.

TCMB'NİN BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

CHP Genel Başkanı Yardımcısı sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyonla mücadele sürecinde biz meselenin merkezine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bağımsızlığını yerleştireceğiz. Onun dışında kamu maliyesi ve diğer politikalarla 2 sene içerisinde tek haneli enflasyon rakamlarına yeniden ulaşmak olacak. Enflasyon bu kadar arttıysa, şu andaki Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Ak Parti Genel Başkanı’nın 'faiz sebep' dediği gün başladı. Merkez Bankası’nın tabela faizi düştü ancak milletin ödediği faizler aldı başını gitti. TL hızla değer kaybetti, cari açık kapanacak dediler. Sürekli rekorlar kırdı. Dış ticaret açığı da aynı şekilde. Enflasyon düşmedi, düşüyor dedikleri hala yüzde 50’lerde...

50 milyar dolar getirip koymak için Merkez Bankası’na ancak sıfırlansın. Kasa 50 milyar dolar açık veriyor. Şu anda hız limitlerini aşmış bir ekonomi ile karşı karşıyayız. Kamu bankalarından ciddi şekilde kredi vermiş durumdalar piyasaya.

Yeni hesapları açmayarak bu süreci götürmeye çalışacağız. Durum ve hasar tespit komitesi kurmayı öngördük. Merkez Bankası ve Hazine arasında daha önceden imzalanmış bir protokol var. MB’nin arka kapısından Hazine’ye döviz verilip, Hazine’nin de bu dövizi piyasaya sattığı bir durum söz konusu. Daha önce de 128 milyar doların Merkez Bankası’nın arka kapısından buharlaştığını gördük. Bütün bu karmaşık regülasyonları yeniden konvansiyonel hale getirmek ve piyasalara bırakmak için çok titiz şekilde hareket etmek lazım biz de bunu yapacağız. Arkada oynanan oyunları görüp, hasar tespit yapacağız. Kur faiz dengesini sürdürülebilir bir noktada tutacak önlemleri alacağız."

'EN BÜYÜK SIKINTI YÖNETİME GÜVEN DUYULMAMASI'

ilk turda CHP ve Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçileceğinin görüldüğü andan itibaren CDS’lerin aşağıya doğru gittiğini belirten Öztrak "Faizler doğal olarak düşüyor. Ortada bir gerçek var. Bugün Türkiye’nin en büyük sıkıntısı mevcut yönetime güven duyulmaması. Çünkü oyun oynanırken kural değiştiren bir hükümet bu. İşler birilerinin iki dudağı arasında.. 'Kral var kural yok' diyoruz. Türkiye'de artık kral olmayacak kurallar olacak. Kalıcı kurallar koyacağız ve değiştirmeyeceğiz. Bankaları arayan Merkez Bankası Başkan yardımcıları, Bakanlar var. İşler bu raddeye geldiyse, artık bu ekonomiyi yönetenlerin güven vermesi mümkün değil" açıklamasında bulundu.

'BİZ TÜRK BÜROKRASİSİNE GÜVENİYORUZ'

Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda devir teslime kadar olan süreçte ne olacağının sorulması üzerine Öztrak şu cevabı verdi:

"Piyasa falan yok şu anda regülasyonlar ve telefonlarla bu iş götürülüyor. Merkez Bankası’nın kasasının dibini sıyırdıkları için giderek güçleşiyor durum. Millet İttifakı iş başına geldiğinde ne olacağını Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinden sonra gördük. Demek ki döviz baskısı azalacak bunu gördük. İşte burada bürokratların yapmakta oldukları işlere devam etmeleri şart. Biz Türk bürokrasisine güveniyoruz. Aksi mümkün değil."

En önemsedikleri konulardan birisinin Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme sürecine geçmesi olduğunu söyleyen Faik Öztrak "Bunun da şartı rekabet gücünün artması. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, endüstri talebine uygun insan yetiştirecek eğitim sistemini buraya koyacaksınız. Tarımda her şeyin fiyat mekanizması üzerinden yürütmekten vaz geçip, çiftçiyi perişan etmekten vazgeçeceksiniz. Bugün hükumetin açıkladığı bir tarım politikası var. Bugüne kadar vermediği desteklerin toplamı 470 milyar dolar. Vermek zorunda olduğu ve vermediği destek bu. Doğru düzgün bir süt-et-yem paritesi olsaydı süt fiyatları 25 TL’lere çıkmazdı, et fiyatları 360 TL’ye çıkmazdı. Pandemiden sonra gördüğümüz bir şey var bizim... her ülkenin kendi kendine yeterli olması gereken alanlardan bir tanesi tarım. Biz de buna öncelik vererek Türkiye’nin kendi kendine sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesini sağlayacağız" dedi.

'ÇOK RAHAT 300 MİLYAR DOLAR GELİR'

Dışarıda ve içeride izlenen politikalar sebebiyle yerli-yabancı yatırımcıların kaçtığını belirten Öztrak şunları söyledi:

"Yeşil fonlar dediğimiz piyasalardan çok daha ucuz kaynak verebilecek ve yatırımlar yapabilecek fonlar var. Biz çok rahat 300 milyar doların Türkiye’ye geleceğini görüyoruz. Karmaşık regülasyonlarla, CB koltuğunda oturan Ak Parti Genel Başkanı böyle olacak dedi diye öyle gidince bu süreçler doğru işlemiyor. Önce kuralları koyalım ve süreci o kurallara uygun olarak götürebilelim.

Türkiye’nin rekabette ayakta kalacağı dönüşümleri atamadılar. Dışarıdaki sıcak para güzel geldiği için diğer önlemleri alamadılar ve karşımıza çok ciddi bir ekonomik kriz çıktı. Dünyada gıda fiyatları düşerken bizde arttı.

Çin’deki arz sorunları ile birlikte Türkiye çok cazip bir hale geldi. Artık doğruları yaparak Türkiye’yi dünyanın yeni arz merkezi haline getirme şansımız var. Türkiye’nin, Balkan ülkeleriyle birlikte dünyanın en büyük arz merkezlerinden bir tanesi olacağını ve orta gelir tuzağını hızla aşabileceğini görüyorum."

Türkiye'nin 20 büyük ekonomiden düştüğünü söyleyen Faik Öztrak en büyük ilk 10 ve 5’e girme potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.