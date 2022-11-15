Artık muhasebeci değil kodlamacı aranıyor 0:00 / 0:00

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Vergi uzmanları, büyük ölçüde teknolojik gelişmeler ve küresel vergi mevzuatının artan karmaşıklığından kaynaklanan önemli bir dönüşümden geçiyor. Uluslararası danışmanlık kuruluşu KPMG'nin büyük şirketlerdeki C-seviye 300 üst yöneticinin katılımı ile gerçekleştirdiği “Üst Düzey Yöneticilerin Perspektifinden Verginin Geleceğine Bakış” raporunda bu dönüşüm içerisinde vergi uzmanlarından beklentiler masaya yatırıldı. 2021 yılında olduğu gibi bu yılki rapor da vergi dünyasında bir paradigma değişikliğine işaret ediyor. Buna göre vergi departmanlarında artık teknoloji alanında yetenekli kişilerin yetenek havuzlarında olmasına daha fazla önem veriliyor.

VERİLERİN KULLANILAMAMASI NEDENİYLE FIRSATLAR KAÇIYOR 2021 yılındaki raporda, katılımcıların yüzde 73'ü kuruluşlarının vergi verilerini ileriye dönük bir şekilde nasıl kullanacaklarını bilmediklerini belirtirken bu yılki raporda şirketlerin organizasyonlarına daha fazla değer katmak için verilerinden nasıl yararlanmaları konusunda küçük de olsa bir ilerleme görülüyor. Ancak bu ilerleme hâlâ yeterli görülmüyor. Örneğin şirketlerin yüzde 52'si vergi verilerini vergi politikasına ilişkin senaryo planlaması için kullanmıyor. Bu nedenle şirketlerin vergi verilerinde genellikle gizli olan değeri ortaya çıkarmak için teknoloji yeteneği olan daha fazla kişiyi istihdam etmesi gerekiyor. Raporda, veri ve analitik alanda son zamanlarda yaşanan inovasyon dikkate alındığında, vergi verilerinden çıkarımların yapılamamasının fırsatları kaçırmak anlamına geldiğine de dikkat çekiliyor ve şirketlere en fazla değer katan vergi departmanlarının, vergi verilerini en iyi şekilde organize edebilen, sentezleyebilen, analiz edebilen ve görselleştirebilen departmanlar olacağı öngörüsünde bulunuluyor.

KODLAMA BİLGİSİ EN ÇOK ARANAN YETENEK Şirket liderleri teknoloji, veri ve analitiğe yöneldikçe hem vergi ve muhasebe hem de veri ve teknoloji becerilerini içeren doğru beceri setine sahip bireyleri çekmek ve elde tutmak için adımlar atıyor. Raporda, C-seviye üst yöneticileri arasında, vergi uzmanları için muhasebe bilgisi (yüzde 43) hâlâ temel bir yetkinlik kriteri olmaya devam etse de kodlama bilgisi (yüzde 46) en çok ihtiyaç duyulan beceri olarak sıralandı. Geçen yıl kodlama bilgisine duyulan ihtiyaç yüzde 28 seviyesindeydi. İlginç bir şekilde, 2021 anketinde yüzde 46 ile en çok ihtiyaç duyulan beceri olan stratejik düşünme, 2022'de yüzde 27 ile en az ihtiyaç duyulan beceri konumuna düştü.

EN ÇOK ÖLÇEKLENDİRME TEKNOLOJİSİNE ÖNEM VERİLİYOR C-seviye üst yöneticiler, değişen vergi ihtiyaçlarını karşılamak için talep ettikleri eğitim şartlarını da değiştirmeye, çalışanların becerilerini artırmaya ve daha teknoloji meraklısı yetenekleri işe almaya başlıyor. Üst yöneticilerin yüzde 70'i ölçeklendirme teknolojilerinin (bulut bilişim, veri & analitik araçları ve görselleştirme) vergi uzmanlarının bilmesi ve kullanması gereken önemli araçlar olduğunu söylerken; yüzde 66'sı gelişmekte olan teknolojileri (yapay zekâ, blockchain, metaverse ve kuantum bilişim) seçti. Katılımcıların yüzde 58'i ise tablolama programları ve veri tabanları gibi olgunlaşmış teknolojilerin vergi yetenekleri için önemli araçlar olduğunu belirtti.