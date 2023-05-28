Artvin Seçim Sonuçları 2023: Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Artvin başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Artvin Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Artvin seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Artvin Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.83 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Artvin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 57.212 oyla yüzde 50.63 - Kemal Kılıçdaroğlu: 55.796 oyla yüzde 49.37 aldı.

Artvin 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 57.212 oyla yüzde 50.63

Kemal Kılıçdaroğlu: 55.796 oyla yüzde 49.37

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 54.620 oyla yüzde 47.68 - Kemal Kılıçdaroğlu: 53.371 oyla yüzde 46.59 oy oranı elde etmişti.

