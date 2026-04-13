Artvin'de ambulans uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Artvin'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan ambulans yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ambulansta bulunan hasta olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 sağlık personeli ve hasta yakını hastaneye kaldırıldı
BUZLANMADAN YOL KAYGANLAŞTI
İHA'nın haberine göre kaza; bugün 05.06 sıralarında Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Sağlık ekipleri hasta aldıktan sonra dönüş yoluna geçti. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, ŞAKUT (Şavşat Arama Kurtarma Derneği) ve Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR
Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucu ambulansta bulunan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
HASTA HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ambulansta bulunan hasta Serafettin Sancar olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan 3 sağlık personeli ile 1 hasta yakını, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.