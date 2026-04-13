Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Artvin'de ambulans uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Artvin'de ambulans uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

        Artvin'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan ambulans yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ambulansta bulunan hasta olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 sağlık personeli ve hasta yakını hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 09:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambulans uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

        Artvin'in Şavşat ilçesinde hasta taşıyan ambulansın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        BUZLANMADAN YOL KAYGANLAŞTI

        İHA'nın haberine göre kaza; bugün 05.06 sıralarında Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Sağlık ekipleri hasta aldıktan sonra dönüş yoluna geçti. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, ŞAKUT (Şavşat Arama Kurtarma Derneği) ve Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR

        Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucu ambulansta bulunan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

        HASTA HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada ambulansta bulunan hasta Serafettin Sancar olay yerinde hayatını kaybetti.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan 3 sağlık personeli ile 1 hasta yakını, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        #ARTVİN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
