Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı

        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde Ender Turhan (30), boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı (38), tabanca ile vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Yaralanan Ender Turhan, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde Ender Turhan (30), boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı (38), tabanca ile vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Yaralanan Ender Turhan, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hacer ve Ender Turhan çifti, konuşmak üzere dışarda buluştu. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ender Turhan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hacer Turhan'ı vurduktan sonra, silahın namlusunu bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hacer Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ender Turhan ise Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Almanyada 'çifte vatandaşlık yasası'na onay
        Almanyada 'çifte vatandaşlık yasası'na onay
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Cimbom'dan çifte transfer!
        Cimbom'dan çifte transfer!
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Artvin'de sokakta tabancayla karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulu...
        Artvin'de sokakta tabancayla karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulu...
        Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü
        Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü
        Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Artvin'de toplu taşıma ve öğrenci servis ücretlerine zam yapıldı
        Artvin'de toplu taşıma ve öğrenci servis ücretlerine zam yapıldı
        Artvin Valisi Ünsal, Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
        Artvin Valisi Ünsal, Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli T14 tünelinde incelemelerde bulundu
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli T14 tünelinde incelemelerde bulundu