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        Çatıdan düşen kar, kamyonete hasar verdi

        ARTVİN'de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan park halindeki kamyonet hasar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:35
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        Çatıdan düşen kar, kamyonete hasar verdi
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        ARTVİN'de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan park halindeki kamyonet hasar gördü.

        Olay, dün Şavşat ilçe merkezindeki Hüseyin Gökbayrak Caddesi'nde meydana geldi. Caddede park halindeki Özgür Doğan'a ait 08 AAZ 513 plakalı kamyonetin üzerine çevredeki evlerin çatısından kar kütlesi düştü. Metrelerce yükseklikten düşen kar yığınının altında kalan kamyonetin şoför kabini, hasar gördü. Araç çekiciyle bölgeden kaldırılırken, belediye personeli yolda temizlik çalışması başlattı.

        Önlemini alıp aracını güvenli yere park etmesine rağmen başına bu durumun geldiğini söyleyen Özgür Doğan, "Aracımı çatıdan kar düşme ihtimalini düşünerek ileri bir noktaya park ettim. Ancak çatıdaki kar birikintisi fazlaydı ve büyük bir hızla gelerek aracımın üzerine düştü. Şoför kabini ve ön cam büyük zarar gördü. O an araç içinde olsaydım, bu durum benim için hayati bir tehlike yaratabilirdi” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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