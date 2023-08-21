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        Artvin'de kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 20:32
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        Artvin'de kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı
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        ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Ali Töngel'in kullandığı 61 DP 207 plakalı kamyonet, Arhavi-Konaklı köy yolunun 4. kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Berkan ve Berat Kadir Mantar yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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