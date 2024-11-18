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        Artvin'de 6 köye ulaşımın sağlandığı kara yolu çığ nedeniyle kapandı

        Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:15 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:31
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        Artvin'de 6 köye ulaşımın sağlandığı kara yolu çığ nedeniyle kapandı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İlçede Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Camili (Macahel) Havzası'ndaki Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun yaklaşık 30. kilometresindeki Camili Geçidi'nde çığ düştü.

        Çığ nedeniyle 6 köye ulaşımın sağlandığı kara yolu çift taraflı trafiğe kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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