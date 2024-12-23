Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de aranan 63 şüpheli yakalandı

        Artvin'de farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de aranan 63 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 13 -20 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 62 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Artvin'de heyelan nedeniyle 3 katlı bina zarar gördü
        Artvin'de heyelan nedeniyle 3 katlı bina zarar gördü
        Heyelan nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Heyelan nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Artvin'de heyelan; taşlar eve doldu
        Artvin'de heyelan; taşlar eve doldu
        Artvin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 660 bin lira ceza
        Artvin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 660 bin lira ceza
        Dev kayalar arasındaki yoldan geçmek cesaret istiyor
        Dev kayalar arasındaki yoldan geçmek cesaret istiyor
        Artvin'de "7. Geleneksel Kar Şenliği" düzenlendi
        Artvin'de "7. Geleneksel Kar Şenliği" düzenlendi