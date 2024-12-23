Artvin'de aranan 63 şüpheli yakalandı
Artvin'de farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.
Artvin'de farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 13 -20 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 62 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.