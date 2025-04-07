Arhavi'de 61. Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Havuz Park'taki etkinlikte konuşan Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, bireylerin gelişimi için kitap okumanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılarak farkındalık oluşturabilmek istediklerini aktaran Çimşir, "Kitap okuma etkinliğimizi hep birlikte gerçekleştirdik. Günümüz çağında kitap okumak, bireyin gelişimi açısından son derece önemli. Bizler de burada, değerli öğretmenlerimiz, kurum müdürlerimiz, öğrencilerimiz ve onların velileriyle birlikte küçük de olsa bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu farkındalığın oluştuğuna inanıyor, katkı sunan tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ise amaçlarının gençlere kitap okumanın faydasını aktarabilmek olduğunu belirtti.

Etkinliğe katılanların memnun kaldığını aktaran Ataselim, "İnşallah bu etkinliği zamanla daha da geliştirerek sürdüreceğiz. Katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza, sevgili öğrencilerimize, gençlerimize ve ilçe protokolüne teşekkür ediyorum." dedi.