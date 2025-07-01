Artvin'de arıcılığı doğa turizmiyle birleştiren "apiturizm" faaliyetleri sürüyor

Artvin'de arıcılık ile doğa turizmini birleştiren "apiturizm" faaliyetleri kapsamında kente gelen turist kafilesi, üç günlük programını tamamladı.

Valiliğin destekleriyle Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından başlatılan apiturizm çalışmalarıyla, saf Kafkas arısı ile üretilen bal ve arı ürünlerinin tanıtılması ve tüketiciyle doğrudan buluşturulması amaçlanıyor.

Zengin bitki çeşitliliği ve bozulmamış doğasıyla dikkati çeken kente gelen kafile, üç gün Şavşat, Murgul ve Borçka ilçelerindeki arılıkları ve doğal güzellikleri gezdi.

Katılımcılar, gezdikleri yerlerde arı yetiştiricilerinden bal üretimi ve arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, apiturizm gezisinin son gününde Kafkas arı ırkının gen merkezi Camili Havzası'nı gezdiklerini söyledi.

Artvin ve Camili bölgesinde apiturizmin ilk uygulamasını yaptıklarını belirten Özkırım, "Burada Kafkas arısı ile tüketiciyi buluşturuyoruz. Aynı zamanda tüketici ile üreticiyi buluşturuyoruz. Kafilemizde farklı meslek gruplarından tüketiciler Kafkas arısını ve ürettiği özel balı yerinde tadarak, maskenin içinde terleyerek görmüş oluyor." dedi.

Özkırım, gezi sürecinde Artvin'de bal üretimin yoğun olduğu her vadiyi gezip arı ve üreticilerle bir araya geldiklerini anlatarak, "Amacımız, tüketicinin balın ne kadar zor şartlarda üretildiğini görmesi. Markette kavanozdaki balı alırken bunu anlaması mümkün değil. Burada farklı meslek gruplarından çok farklı insanlar var, maskeyi giyiyorlar, arıya dokunuyorlar. Evlerine döndüklerinde arıya ve bala bakışları farklı olacak. Her yerde arıcılık yapmak zordur ama bu coğrafyada yapmak daha da zor." diye konuştu.

Kafilede yer alan Mustafa Ertekin ise fotoğraf sanatıyla uğraşan bir gezgin olarak doğa turizmiyle ilgilendiğini söyledi.

Bölgeye geçmişte fotoğraf gezileri dolayısıyla geldiğini belirten Ertekin, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 yıl önce apiturizme ilgi duymaya başladım. Bir sivil inisiyatif oluşturduk, rotalar belirledik. Bu rotalardan biri de Kafkas arısının gen merkezi olan Artvin bölgesi. Her rotada farklı arı ve arıcılıkla karşılaşıyoruz. Bu turlara gelen herkes oranın arı ve balının yanında doğasını, kültürünü ve coğrafyasını da deneyimliyor."