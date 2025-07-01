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        Artvin'de arıcılığı doğa turizmiyle birleştiren "apiturizm" faaliyetleri sürüyor

        Artvin'de arıcılık ile doğa turizmini birleştiren "apiturizm" faaliyetleri kapsamında kente gelen turist kafilesi, üç günlük programını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:56 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:13
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        Artvin'de arıcılığı doğa turizmiyle birleştiren "apiturizm" faaliyetleri sürüyor
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        Artvin'de arıcılık ile doğa turizmini birleştiren "apiturizm" faaliyetleri kapsamında kente gelen turist kafilesi, üç günlük programını tamamladı.

        Valiliğin destekleriyle Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından başlatılan apiturizm çalışmalarıyla, saf Kafkas arısı ile üretilen bal ve arı ürünlerinin tanıtılması ve tüketiciyle doğrudan buluşturulması amaçlanıyor.

        Zengin bitki çeşitliliği ve bozulmamış doğasıyla dikkati çeken kente gelen kafile, üç gün Şavşat, Murgul ve Borçka ilçelerindeki arılıkları ve doğal güzellikleri gezdi.

        Katılımcılar, gezdikleri yerlerde arı yetiştiricilerinden bal üretimi ve arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, apiturizm gezisinin son gününde Kafkas arı ırkının gen merkezi Camili Havzası'nı gezdiklerini söyledi.

        Artvin ve Camili bölgesinde apiturizmin ilk uygulamasını yaptıklarını belirten Özkırım, "Burada Kafkas arısı ile tüketiciyi buluşturuyoruz. Aynı zamanda tüketici ile üreticiyi buluşturuyoruz. Kafilemizde farklı meslek gruplarından tüketiciler Kafkas arısını ve ürettiği özel balı yerinde tadarak, maskenin içinde terleyerek görmüş oluyor." dedi.

        Özkırım, gezi sürecinde Artvin'de bal üretimin yoğun olduğu her vadiyi gezip arı ve üreticilerle bir araya geldiklerini anlatarak, "Amacımız, tüketicinin balın ne kadar zor şartlarda üretildiğini görmesi. Markette kavanozdaki balı alırken bunu anlaması mümkün değil. Burada farklı meslek gruplarından çok farklı insanlar var, maskeyi giyiyorlar, arıya dokunuyorlar. Evlerine döndüklerinde arıya ve bala bakışları farklı olacak. Her yerde arıcılık yapmak zordur ama bu coğrafyada yapmak daha da zor." diye konuştu.

        Kafilede yer alan Mustafa Ertekin ise fotoğraf sanatıyla uğraşan bir gezgin olarak doğa turizmiyle ilgilendiğini söyledi.

        Bölgeye geçmişte fotoğraf gezileri dolayısıyla geldiğini belirten Ertekin, şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 4 yıl önce apiturizme ilgi duymaya başladım. Bir sivil inisiyatif oluşturduk, rotalar belirledik. Bu rotalardan biri de Kafkas arısının gen merkezi olan Artvin bölgesi. Her rotada farklı arı ve arıcılıkla karşılaşıyoruz. Bu turlara gelen herkes oranın arı ve balının yanında doğasını, kültürünü ve coğrafyasını da deneyimliyor."

        Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Durukan da bir süredir apiturizm kapsamında turlara katıldığını söyledi.

        Turlarda arı ve arıcılıkla ilgili deneyim edinmelerinin yanında o bölgenin doğasını ve kültürünü de görme fırsatı bulduklarını dile getiren Durukan, "Hayallerimin, beklentilerimin üstünde bir tur oldu. Turun içinde bilgi, bilim, sanat, sosyallik, insan tanıma var. Bu yüzden birçok duyguyu aynı anda yaşadık. Tatmin edici ve doyurucu bir tur oldu." ifadelerini kullandı.

        Artvin'in doğasına da hayran kaldığını ifade eden Durukan, gezide, arıcıların uğraşına ve arıya olan sevgilerine hayran kaldığını kaydetti.

        Artvin'e ilk defa geldiğini belirten avukat Mücella Yurtoğlu Can ise gördüğü manzara karşısında adeta büyülendiğini dile getirdi.

        Doğal güzelliği tarif edecek kelime bulamadığını vurgulayan Can, "Bu geziden çok keyif aldım. Hem arıyı tanıdık hem de eğlendik. Arıya dair bildiğim tek şey baldı. Arıları çok sevdim ve artık arılardan korkmuyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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