        Artvin Haberleri

        Artvin'de "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

        Artvin'de "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:54 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:54
        Artvin'de "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
        Artvin'de "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, programa ilişkin desteklerin anlatıldığı gösterim sunuldu.

        Vali Turan Ergün, yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanı ile yürütülen programın, kırsal kalkınmanın geleceğine yön verdiğini söyledi.

        Artvin'de, program kapsamında toplam yatırım tutarı 92 milyon 150 bin lira, hibe tutarı ise 63 milyon 800 bin lira olan 10 proje imzalandığı bilgisini veren Ergün, "İnşaat işleri ve makine ekipman tedarikleri devam eden yatırımların kalan kısmının ise 2025 ve 2026 yıllarında tamamlanması planlanmıştır. Ayrıca, IPARD III programı 7. çağrısı kapsamında sunulan 10 projeden, sıralama kriterlerini sağlayan yaklaşık 100 milyon lira toplam yatırım tutarına sahip 8 proje inceleme aşamasındadır." diye konuştu.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı ise Artvin'in sadece doğal güzellikleriyle değil, bal, çay, kivi, fındık ve mısır gibi ürünleriyle de ülkenin tarımsal zenginliğine katkı sunduğunu söyledi.

        Üretimi ve insanı merkeze alan planlı ve sürdürülebilir anlayışla kırsal kalkınma programları yürüttüklerini dile getiren Antalyalı, 15 yıldır ülke genelinde yaklaşık 2 milyar Avro hibe desteği sağlandığını vurguladı.

        Antalyalı, program kapsamında yapılan desteklere değinerek, "Bu yatırımlarla 105 bin civarında istihdam oluşturduk. Artvin'in de dahil olduğu IPARD III programı kapsamında 785 milyon Avro kaynak ayırdık. İki yıl içinde 10 çağrıya çıktık ve 438 milyon Avro destek sağladık." dedi.

        - "Yaptığımız yatırımlarla ihracatımızı arttırıyoruz"

        Artvin'de özellikle soğuk hava depoları ile et işleme tesisleri gibi gıda sanayi yatırımlarının destekleneceğini aktaran Antalyalı, bu alanlarda kişi veya şirketlere yüzde 50, kooperatiflere ise yüzde 70'e kadar hibe sağlandığına işaret etti.

        Türkiye'nin üretim problemin olmadığına vurgu yapan Antalyalı, şöyle konuştu:

        "Ülkemiz 74 milyar dolarlık tarımsal gayri safi hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sırada. Biz burada bu ürettiğimiz ürüne daha ziyade katma değer katmak durumundayız. Kırsal kalkınmayı sağlamak, sizlerin refahını arttırmak zorundayız. Yaptığımız yatırımlarla ihracatımızı arttırıyoruz. İnsanlarımızı Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'doğdukları yerde doyar' hale getiriyoruz. Bir yandan üretimi artırıyoruz, yerinde işleme ve pazarlamayı da sağlıyoruz."

        Geçmişte yeraltı kaynakları için yapılan mücadelenin, artık tarım alanları ve su kaynakları için verildiğini dile getiren Antalyalı, şunları kaydetti:

        "2026'da devletimiz özellikle tarıma 888 milyar lira kaynak ayırdı. Burada özellikle tabii ki biz geçen yıl gıda ve içecek dahil tarımsal ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 5,33 artışla 32,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bazen duyuyoruz 'tarım şöyle bitti, şöyle oldu'. Hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ülkemiz 85 milyon vatandaşını besliyor, 50 milyon turist besliyor üstüne de bu ihracatı gerçekleştiriyor. Son 20 yılda yaklaşık 112 milyar dolarlık bir net ihracat fazlamız var gıdada. Buğday unu, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, incir, kabuksuz Antep fıstığı, dondurulmuş alabalık ve ayva ihracatında dünyada birinci konumdayız. Dünya Bankası verilerine göre 74 milyar dolarlık bir tarımsal gayrisafi milli hasılamız var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

