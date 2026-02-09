Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi buz tuttu

        Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl, bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:05 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi buz tuttu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl, bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle buz tuttu.

        Doğal güzelliğiyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Karagöl Sahara Milli Parkı içerisindeki göl, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüzeyi tamamen donan gölü görebilmek için bölgeye gelen bazı ziyaretçiler, buz üzerinde yürüyüş yapıp horon oynadı.

        Antalya'dan kente gelen Hüseyin Öz, ilk kez ziyaret ettiği Şavşat Karagöl'ün karlı ve donmuş manzarasına hayran kaldığını söyledi.

        Kış şartlarına rağmen yolların açık olması sayesinde sorunsuz bir yolculuk yaptıklarını ifade eden Öz, "Fotoğraf ve video çekmeyi çok seviyorum. Doğayı gezmek benim için ayrı bir keyif. Antalya'dan geldiğim için böyle karlı ya da donmuş bir göl görmek çok kolay değil. İlk defa böyle bir manzara gördüm. Karlı hali gerçekten çok güzel." diye konuştu.


        Kocaeli'den gelen Hakan Yalduz da gölün buz tutmasının kendisinde farklı duygular uyandırdığını belirterek, "Önceden iskeleden baktığımız yerde şimdi buzun üzerinde duruyoruz. Bu anı yaşamak çok güzel. Herkesin görmesini isterim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Taklalar atıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Taklalar atıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şavşat'ta 5. Off-Road Oyunları nefes kesti
        Şavşat'ta 5. Off-Road Oyunları nefes kesti
        Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde sigaranın zararlarına dikkat çekildi
        Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde sigaranın zararlarına dikkat çekildi
        Artvin'de 29. Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı
        Artvin'de 29. Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı
        Artvin'de 300 yıllık kar üstü karakucak geleneği yaşatılıyor
        Artvin'de 300 yıllık kar üstü karakucak geleneği yaşatılıyor
        Kar üstünde Karakucak Güreşi heyecanı başladı
        Kar üstünde Karakucak Güreşi heyecanı başladı