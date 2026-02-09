Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi buz tuttu

Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl, bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle buz tuttu.



Doğal güzelliğiyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Karagöl Sahara Milli Parkı içerisindeki göl, kar yağışının ardından beyaza büründü.



Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüzeyi tamamen donan gölü görebilmek için bölgeye gelen bazı ziyaretçiler, buz üzerinde yürüyüş yapıp horon oynadı.



Antalya'dan kente gelen Hüseyin Öz, ilk kez ziyaret ettiği Şavşat Karagöl'ün karlı ve donmuş manzarasına hayran kaldığını söyledi.



Kış şartlarına rağmen yolların açık olması sayesinde sorunsuz bir yolculuk yaptıklarını ifade eden Öz, "Fotoğraf ve video çekmeyi çok seviyorum. Doğayı gezmek benim için ayrı bir keyif. Antalya'dan geldiğim için böyle karlı ya da donmuş bir göl görmek çok kolay değil. İlk defa böyle bir manzara gördüm. Karlı hali gerçekten çok güzel." diye konuştu.





Kocaeli'den gelen Hakan Yalduz da gölün buz tutmasının kendisinde farklı duygular uyandırdığını belirterek, "Önceden iskeleden baktığımız yerde şimdi buzun üzerinde duruyoruz. Bu anı yaşamak çok güzel. Herkesin görmesini isterim." diye konuştu.



