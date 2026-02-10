Canlı
        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden kan bağışı

        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden kan bağışı

        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Giriş: 10.02.2026 - 16:35 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:35
        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden kan bağışı
        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğince kan bağışı kampanyası düzenlendi.


        Milli İrade Meydanı'nda organize edilen kampanya kapsamında vatandaşlar Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kampanyaya katılan İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan, böyle anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Arslan, kan bağışının, insanın başka bir insana verebileceği en değerli hediye olduğunu vurguladı.

        Artvin Çoruh Üniversitesinde eğitim gören ikizler İdil ve Hazal Mollamusa da kan bağışında bulundu.

        Kan ihtiyacının önemine işaret eden İdil Mollamusa, şunları kaydetti:


        "Biz Hataylıyız. Deprem döneminde bunu bizzat yaşadık. Kimse, 'Bana kan lazım olmaz' demesin. Hayatta bir dakika sonrası ne olacağı belli değil. Bütün arkadaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Kan vermek bizim için hiç tanımadığımız birinin hayata tutunmasına umut olmak demektir. İkizler olarak ne kadar birbirimize bağlıysak insan hayatına da o kadar bağlıyız."


        Bağışçılardan Orhan Kılıç ise 30'uncu kez kan vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.


        Dernek yöneticileri, kan bağışında bulunanlara Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katkılarıyla Trabzonspor forması ve atkı hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

