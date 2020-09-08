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Borçka Baraj Gölü kıyısındaki dev salıncak adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu

İHA

Borçka Baraj Gölü kıyısındaki dev salıncak adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu

ArtvinBorçka Karayolu üzerindeki Borçka Baraj gölünün kıyısına kurulan dev salıncak adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu.
Artvin Borçka Karayolu’nun 10’uncu kilometresinde, Borçka Baraj Gölü kenarında bulunan Marina Tatil Köyü Artvin Sofrası Tesisi bünyesinde dev salıncak kuruldu. 18 Metre yüksekliğinde bulunan salıncakta sallanan vatandaşlar baraj gölüne düşüyormuş hissine kapılırken izleyen vatandaşlara da heyecanlı dakikalar yaşatıyor.
Dev salıncağın 18 metre yüksekliği ile Karadeniz Bölgesinin en yükseği olduğunu belirten işletme sahibi Muhammet Kırçiçek “Turist Artvin’e geldiğinde kendilerine yapacak aktivite arıyor. Bizde yeniliğe açık bir işletme olduğumuz için birkaç örneğe baktıktan sonra Artvin’e yakışacak ve bölgenin en büyüğü olacak bu dev salıncak projesini hayata geçirdik. 18 Metre yüksekliğinde olan salıncakta aynı anda 3 kişi sallanabiliyor. Tamamen güvenlikli olan salıncağa güvenlik kemerleri ile bağladığımız vatandaşları vinç ile çekerek baraj gölüne doğru sallıyoruz. 15 metre geriye çekilen salıncağımız 35 metre ileriye gitmektedir. Bu özelliği ile Karadeniz’de tektir.
Salıncağa binen vatandaşlar mükemmel bir heyecan yaşadıklarını ve bunu tekrar yapacaklarını dille getiriyor farklı bir adrenalin herkesin bu adrenalini yaşaması gerekiyor. Karadeniz’in en yüksek insan sapanı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla da Artvin turizmine katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Karadeniz’de eğlence anlamına yeni bir şey eklediğimiz için mutluyuz halkımız gelip güvenli bir şekilde sallanabilirler. Artvin’e gelen vatandaşlarımız dev salıncağa binmeden gitmesinler” dedi.
Salıncağa binen Ufuk Karacan, tedirgin bir şekilde bindiği salıncakta güzel bir heyecan yaşadığını belirterek Artvin için güzel bir hizmet olduğunu ve herkese şiddetle tavsiye ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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