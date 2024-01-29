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        Haberler Yaşam Artvin İlçeleri: Artvin İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        Artvin ilçeleri: Artvin ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan Artvin, gerek kültürel zenginlikleri gerekse tarihi yapısıyla öne çıkan bir şehirdir. Şehir; doğusunda Ardahan, güneyinde Erzurum, batısında Rize, Kuzeyinde Gürcistan ile komşudur. Artvin ilçeleri: Artvin ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:56
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        Artvin İlçeleri
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        Önemli yolların geçtiği bir kavşakta yer alan şehir, Orta Çağ'da Gürcistan'ın bölgelerinden biri olan Klarceti'deki yerleşmelerden biriydi. Şehrin yarısından fazlası ormanlık alanlarla kaplıdır. Özellikle doğa turizmi konusunda son yıllarda öne çıkan önemli yerleşim yerlerinden biridir. Artvin ilçeleri nelerdir? Artvin’in ilçeleri tam listesi nedir? Artvin merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Artvin ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

        Artvin İlçeleri

        Artvin, Ahameniş döneminde, Gürcistan’da da yayılmış bir din olan Zerdüştlüğe bağlı olarak ortaya çıkmış bir yer adı olarak kabul edilir. Artvin Gürcüce kaynaklarda “Artvini” ve “Artavani” olarak geçmektedir. 18. yüzyıl Gürcü tarihçi ve coğrafyacı Vahuşti de bu yerleşmeden “Artavani” olarak söz etmiştir.

        Yüzey şekilleri oldukça engebeli; iklim çeşitliliği fazladır. İlin en önemli akarsuyu, 1956 yılına kadar adını veren Çoruh Nehridir. Artvin boğalarıyla ünlü bir şehir olduğundan dolayı şehrin simgesi boğadır. Tarihte genellikle Livane ve Çoruh adıyla bilinen Artvin'in il nüfusu Gürcü, Kıpçak Türkleri ve Lazlar oluşturmaktadır. Artvin iline bağlı toplam 9 ilçe bulunmaktadır. İşte, Artvin ilçeleri:

        • Artvin (il merkezi)
        • Ardanuç
        • Arhavi
        • Borçka
        • Hopa
        • Kemalpaşa
        • Murgul
        • Şavşat
        • Yusufeli

        Artvin'in İlçeleri

        MÖ 3000'li yıllara uzanan köklü tarihiyle Artvin, hem doğal hem de tarihi güzellikleri bir arada sunar. Yeşilin her tonuna şahit olacağınız bu büyüleyici şehirde gezip görülecek pek çok yer bulunmaktadır. 18'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Çifte Köprüler, kilise ve şapelden oluşan İşhan Kilisesi, Tibeti Kilisesi, Hamamlı Köyü'nde yer alan Dolishane Kilisesi, yüksek bir ana kayanın üzerine kurulmuş Şavşat Kalesi, Çoruh Nehri kıyısında Artvin şehrinin girişinde yer alan Artvin Kalesi, bölgedeki önemli tarihi duraklar arasında yer almaktadır. Doğal güzellikler açısından da şehirde gezip görebileceğiniz pek çok nokta bulunmaktadır. Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Çoruh Nehri, Hatila Vadisi Milli Parkı, Artvin Kent Ormanı, Cehennem Deresi Kanyonu, Murgul Delikkaya Şelalesi, Sahara Yaylası, şehirde bulunan doğal güzelliklerin başında gelmektedir.

        Pek çok medeniyete ve uyğarlığa ev sahipliği yapmış olan şehir, köklü tarihi ile birlikte oldukça zengin kültürel özelliklere sahiptir. Kültürel özelliklerinin yanı sıra yöresel yemekleri, türküleri, gelenek ve görenekleriyle de oldukça zengin bir ilimizdir. Şehirde Karadeniz ve Kafkas kültürü hâkimdir. Kafkas kültürü Kıpçak Türklerinde ve kısmen Gürcülerde vardır, Karadeniz kültürü ise Laz, Hemşinli ve Gürcülerde bulunur. Artvin şehrinin simgesi Boğa'dır. Her yıl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali yapılır, Kafkasör festivali bunların içinde en ünlüsüdür. Artvin ilimizin 9 ilçesi bulunmaktadır. Artvin’in ilçeleri şunlardır: Artvin (il merkezi), Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli.

        Artvin Merkez İlçeleri

        Artvin ilinin güncel nüfusu 169.403 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun %63,73'ü şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 7.393 km2'dir. İlde km2'ye 23 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçesi Artvin Merkez iken en az olduğu ilçesi Murgul ilçesidir. Şehrin merkez ilçesi Artvin Merkez olarak geçmektedir.

        Artvin İlçeler Haritası

        Artvin’in ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilir; ilçelerin konumları ve büyüklükleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Artvin’in ilçeleri harita üzerinde şu şekilde gösterilmiştir:

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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