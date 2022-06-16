Türkçe öğretmeni Serpil İlhan ve arkadaşı Kübra Uzun ise “Bugün Karagöl’e geldik. İlk gelişimiz. Ülkemizin her yeri çok güzel olsa da burayı ayrı beğendik. Eşsiz biz doğası olduğunu düşünüyoruz. Fotoğraflarda gördüğümüz o muhteşem güzelliği görmek gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.