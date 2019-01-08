Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan Aslantuğ 10 yıl aradan sonra bir temizlik markası için beraber kamera karşısına geçtiler.

Oldukça keyifli ve eğlenceli geçen reklam filmi çekimlerinde Arzum Onan Aslantuğ, 10 yıl sonra yeniden eşiyle birlikte kamera karşısına geçmenin heyecan verici olduğunu dile getirdi:

"Bu reklam filmi ile ekranlara taşıdığımız tablo aslında bizim evimizin de normali; ev işleri kesin bir şekilde paylaştırılmaz ve herkes mutlaka eline değen işi yapar. Çünkü temiz bir evde yaşamak hepimize huzur ve mutluluk veriyor”. Ev işleri söz konusu olduğunda elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Mehmet Aslantuğ ise “Ev demek yuva demek. Ortak bir hayatı paylaştığımız ortamda olması gereken de evde herkesin sorumlulukları ve görevleri de paylaşması. Günümüzde geldiğimiz noktada kadın ve erkek nasıl ki toplumsal üretime birlikte katkı sağlıyorsa bunun evdeki karşılığı da aynı şekilde olmalı."

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