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1996 yılında dünyaevine giren Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin mutlu evliliği sürüyor. Onan, eşi Mehmet Aslantuğ ile çekilmiş romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Onan'ın "Her şey gönlünüzce olsun" notuyla yaptığı yeni yıl paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.