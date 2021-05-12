Asansör faciası! Aşçının feci sonu

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yemek dağıtımı sırasında bir iş yerinde asansör boşluğuna düşen aşçı Ekrem Durmaz (35) hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde aşçılık görevi yapan 3 çocuk babası Ekrem Durmaz (35),yemek dağıtımı sonrasında ayrılırken asansöre binmek istedi. Bu sırada asansör kabinini olmadığını fark etmeyen Durmaz, yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmaz'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Durmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durmaz’ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.