ASDEP personel alımları devam ediyor. Aile Sosyal Destek Programı'nda (ASDEP) görevlendirilmek üzere 1000 personel alımı yapılacak. Tercih yaparak başvurulabilen ASDEP personel alımları için KPSS puanınıza göre, ÖSYM'nin resmi internet sayfasına girerek işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Başvurular 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23:59'da sona eriyor.

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ASDEP personel alımı başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sayfasından tercih yaparak gerçekleştiriliyor. https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden KPSS-2019/6 Tercih seçeneğine tıklayarak başvuruda bulunabileceksiniz.

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU

ASDEP BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ASDEP personel alımı başvuru ücreti ise 20 TL olarak belirlenmiştir. Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ASDEP NEDİR?

ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı, sosyal yardm ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kayıtlı vatandaşlarımızın hanelerine ASDEP çalışanları tarafından ziyarette bulunularak gerekli rehberlik, yönlendirme ve takip yapılacaktır.