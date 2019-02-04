ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 110 milyon liralık bir sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyacı kapsamında, Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Araçüstü Sinyalizasyon Sistemi Temin ve İşletmeye Alma İşi kapsamında 4 Nisan 2019 tarihinde, toplam bedeli 109 milyon 999 bin 996 lira tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılında tamamlanacaktır."