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Aselsan uluslararası bir müşteriyle 18 milyon 750 bin milyon dolarlık yurtdışı satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Firmadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aselsan ile uluslararası bir müşterisi arasında; bir tıbbi cihazın ihracatı ile ilgili olarak, 25.08.2020 tarihinde, toplam bedeli 18.750.000,- ABD Doları tutarında bir yurtdışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.