Asena Atalay: Bir gün erkek olsam...

Sunucu Asena Atalay, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına yanıt verdi. 28 yaşındaki sunucunun, "Bir günlüğüne erkek olsan abla kimleri döversin?" sorusuna, “Karı kız kovalarım, bir gün erkek olmuşum ne gerek var hır gür” yanıtını vermesi dikkati çekti