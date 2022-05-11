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Haberler Fiskos Asena Tuğal: Nihayet Şahin (Irmak) ile kavuştuk - Magazin haber
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Asena Tuğal: Nihayet kavuştuk

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Asena Tuğal, kendisi gibi oyuncu olan eşi Şahin Irmak'ın Marmaris’ten döndüğünü belirtti. Tuğal, "Nihayet kavuştuk" açıklamasını yaptı

Asena Tuğal: Nihayet Şahin (Irmak) ile kavuştuk - Magazin haber
"Nihayet kavuştuk"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kendisi gibi oyuncu olan Şahin Irmak ile 2018 yılında dünyaevine giren Asena Tuğal, önceki akşam Etiler’de objektiflere yansıdı. Set sonrası evine dönen Tuğal, köpeklerini gezdirdi.

Bir hayli keyifli olduğu görülen ve basın mensuplarıyla sohbet eden Asena Tuğal, "Set sonrası eve gelince köpeklerimi gezdirdim. Kısa bir yürüyüş sonrası evime dönüyorum.” açıklamasını yaptı.

"NİHAYET KAVUŞTUK"

Eşinin Marmaris’ten döndüğünü belirten oyuncu, "Bir iş için Marmaris’teydi, yeni döndü. Nihayet kavuştuk.” şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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