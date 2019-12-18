Asgari ücret ne zaman belirlenecek? Asgari ücret ne kadar olacak? soruları 2020 yılına sayılı gün kala gündemde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında işçi ve işveren temsilcilerinin uzun görüşmelerinin ardından 2020'de geçerli olacak asgari ücret zammı belirlenecek. Komisyon dün üçüncü toplantısını yaptı. Asgari ücret için işçi sendikaları taleplerini dile getirirken, uzmanlar da enflasyon rakamlarına göre tahmini zam oranlarıyla hesaplamalar yapıyor. İşte 2020 asgari ücret ile ilgili tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2020

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, asgari ücret artışıyla ilgili yüzde 15’ten başlayarak yüzde 27’ye kadar giden artış beklentileri bulunuyor. Asgari ücret artışının ne olacağı sadece çalışanları değil, devleti de yakından ilgilendiriyor. Asgari ücretteki her 100 liralık artışın 67 lirası işçinin cebine, 33 lirası da devletin kasasına giriyor. Farklı senaryolara göre, asgari ücretteki artıştan işçi ve devletin kazancı şöyle:

YÜZDE 15 ARTARSA: Asgari ücret yüzde 15 oranında arttığında işçinin cebine girecek net ücret 303 lira artarak 2 bin 324 lira olacak. Buna karşılık sigorta primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi olarak devletin kazancı 148 lira artarak 985 liradan bin 133 liraya yükselecek. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 451 lira artarak 3.006 TL’den 3.457 TL’ye çıkacak.

YÜZDE 20 ARTARSA:Bu senaryoda ocak ayından itibaren işçinin cebine girecek net ücret 404 lira artarak 2 bin 425 liraya çıkacak. Devletin kasasına girecek para ise 197 lira artarak bin 182 lira olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 601 lira artarak 3.607 liraya ulaşacak.

YÜZDE 25 ARTARSA: Asgari ücretin yüzde 25 oranında artması halinde işçinin cebine girecek para 505 lira artacak ve net asgari ücret 2.526 lira olacak. Buna karşılık devletin kasasına girecek para 246 lira artışla bin 231 liraya çıkacak. Asgari ücretin işverene maliyeti de 751 lira artışla 3.767 liraya ulaşacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE OLACAK? (AGİ)

Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. 2019 yılında en düşük AGİ tutarı 191.88 TL oldu. En düşük AGİ tutarı yüzde 15 artışta 220.66 TL’ye, yüzde 20 artışta 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak.

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı 2019 yılında 326.20 TL oldu. En yüksek AGİ tutarı, asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.



ASGARİ ÜCRET İÇİN İŞÇİ NE KADAR İSTİYOR?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bir işçinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 TL olduğunu, bunun altında bir rakamı konuşmayacaklarını belirtti.

TÜİK KRİTİK RAKAMI AÇIKLADI

TİSK’in ev sahipliğindeki üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaştı. TÜİK'e göre, bir işçinin aylık gıda harcama tutarı hafif iş kolu için 1.940, orta iş kolu için 2.086 ağır iş kolu içinse 2.331 TL olarak açıklandı.

2020 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Komisyon ilk toplantısını 2 Aralık'ta ikinci toplantısını da 10 Aralık'ta yapmıştı. Komisyon 3. toplantıyı da dün yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının son haftasında yapacağı 4. toplantıda 2020 asgari ücret ve AGİ'de yapılacak zam oranını belirleyecek.