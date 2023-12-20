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        Haberler Gündem ASGARİ ÜCRET 2024 skalası netleşti: 18 - 20 bin TL| GÜNDEM: 3. TOPLANTI! Asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak?

        Asgari ücret 2024 ne kadar olacak? 3. toplantı düğümü çözecek! İşte son tahminler

        Asgari ücret 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Tespit komisyonu toplantılarının ikisi geride kaldı. Düğüm ise bu hafta yapılması beklenen üçüncü toplantıda çözülecek. Öte yandan ise 5 tahmin öne çıkıyor. Tahminlere göre 2024 asgari ücretinin 18 bin lira ile 20 bin lira arasında olması bekleniyor. İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 19:00 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:00
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        Asgari ücret heyecanı ikinci toplantı sonrasında artarak devam ediyor. Milyonları gözü "Asgari ücret 2024 ne kadar olacak?" ve "Asgari ücret ne zaman belli olacak?" sorularının cevabına çevrilmiş durumda. Masada ise 18 bin ila 20 bin TL ihtimalleri arasındaki sakalada tahminler öne çıkıyor. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 ila yüzde 50 zam yapılması durumunda ortaya çıkacak senaryonun tablosu belli oldu. İşte asgari ücretle ilgili son durum...

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        ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

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        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu ayın son günlerinde netleşmesi bekleniyor.

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        ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Asgari ücret 2. toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. 2. toplantının sona ermesinin ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantının günü ve saati henüz açıklık kazanmadı. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

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        ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK?

        Merkez Bankası en son enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak revize etti.

        Merkez Bankası’nın 2023 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 65. 2023 yılsonu enflasyonu tahmine uygun gerçekleşirse bu yıl temmuz – aralık arasındaki 6 aylık dönemdeki “geçmiş” enflasyon yüzde 37.76 olacak. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankete göre ise 2023 enflasyonu yüzde 67.23 olacak. Yılsonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa 6 aylık dönemdeki geçmiş enflasyon yüzde 39.63 olacak.

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        İşveren kesimi geçmiş enflasyon farkının, son 6 aylık dönem için değil son bir yıl için hesaplanması gerektiğini savunuyor. Bu durumda, temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34.04’lük ara zam dikkate alınarak enflasyon farkı hesaplanması gerekecek. Hesaplama temmuzdaki ara zamma göre yıllık enflasyon üzerinden yapılırsa Merkez Bankası tahminine göre yüzde 23.1’lik, piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 24.76’lık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

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        Yukarıdaki beklenen veya geçmiş enflasyon farklarına refah payı eklenerek yuvarlama yapılacağı varsayımıyla çeşitli enflasyon senaryoları ortaya çıkıyor.

        Buna göre, yüzde 23.1’lik geçmiş enflasyonun yüzde 25’e, yüzde 24.76’lık enflasyonun yüzde 30’a, yüzde 37.76’lık geçmiş enflasyonun yüzde 40’a, yüzde 39.63’lük enflasyonun yüzde 45’e yuvarlandığını varsaydık.

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        Asgari ücrete tek zam yapılacak olması nedeniyle işçi tarafının daha yüksek zam talebinde bulunması bekleniyor.

        İşveren tarafının ise halen işçi başına aylık 500 TL olan asgari ücret desteğinin artırılmasını istemesi bekleniyor. Bu olasılıklar yüzde 50 veya yüzde 55 zam senaryolarını da gündeme getiriyor.

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        Asgari ücret senaryoları
        TL Mevcut %30 Zam %35 Zam %40 Zam %45 Zam %50 Zam %55 Zam
        BRÜT ASGARİ ÜCRET 13.414,50 17.438,85 18.109,58 18.780,30 19.451,03 20.121,75 20.792,48
        Sigorta primi işçi payı 1.878,03 2.441,44 2.535,34 2.629,24 2.723,14 2.817,05 2.910,95
        İşsizlik sigortası primi işçi payı 134,15 174,40 181,10 187,81 194,52 201,23 207,93
        NET ASGARİ ÜCRET 11.402,32 14.823,02 15.393,13 15.963,25 16.533,36 17.103,48 17.673,60
        Sigorta primi işveren payı 2.079,25 2.703,03 2.806,99 2.910,95 3.014,91 3.118,88 3.222,84
        İşsizlik sigortası primi işveren payı 268,29 348,78 362,19 375,61 389,02 402,44 415,85
        ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 15.762,04 20.490,65 21.278.75 22.066,86 22.854,96 23.643,06 24.431,16

        Zammın yüzde 45 olması halinde asgari ücret brüt 19.451, net 16.533 TL olacak. İşverene maliyeti ise 24.305 TL’ye ulaşacak. Zammın yüzde 50 olması halinde asgari ücret brüt 20.122 TL, net 17.103 TL, işverene maliyeti ise 25.143 TL olacak.

        Yüzde 55 zam senaryosunda ise brüt asgari ücret 20.792 TL’ye, net asgari ücret 17.673 TL’ye, işveren maliyeti de 25.981 TL’ye çıkacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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