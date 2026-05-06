Asgari ücret ara zammı Temmuz 2026: Asgari ücret zammı son durum
Asgari ücrette Temmuz zammı 2026'nın en çok konuşulan ekonomi başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. TÜİK enflasyon verileri ve kira artış oranları sonrası ara zam beklentisi gündeme gelirken, milyonlarca çalışan resmi açıklamalara odaklandı. Geçmiş yıllarda yapılan temmuz ara zamları kapsamında, "asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak?" sorusu en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte asgari ücret ara zammında son gelişmeler...
Milyonlarca çalışan "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Temmuz ayına yaklaşılırken gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, gözler yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Geçmiş yıllarda yapılan ara zam kararları beklentileri artırırken, 2026 asgari ücret zammı gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM GELECEK Mİ?
Memur-Sen’in talepleri ve kamuoyundaki beklentiler üzerine konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, net bir mesaj verdi. Güler, her zaman sabit gelirliyi desteklediklerini vurgulasa da mevcut durumda bir hazırlık olmadığını şu sözlerle ifade etti:
"Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; bunu ifade etmek isterim. Biz her zaman dar gelirlilerimizin ve emeklilerimizin yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz."
TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan ya da hükümetten bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI
Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.