Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında geçerli olacak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesindeki üçüncü toplantısını bugün yapacak. Toplantının saat 14'te başlaması bekleniyor.
Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşılması bekleniyor. Bu rakam, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olacak.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümeti ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk temsil ediyor. Öte yandan komisyonda bu yıl ilk kez üye statüsüyle bir asgari ücretli işçi de katıldı.
İŞÇİ, GEÇİM ŞARTLARININ DİKKATE ALINMASINI İSTİYOR
Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor. Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor.
TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyor. İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.İkinci toplantı 13 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.
Asgari ücret bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 2018 için yüzde 14.2 artışla ve net 1.603 TL olarak belirlenmişti.
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