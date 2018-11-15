Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret zam oranı ne olur? soruları yılbaşı yaklaştıkça gündemin en önemli soruları arasında yer almaya başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu henüz toplanmadı ancak, son aylarda gelen yüksek enflasyon ve yıl sonu enflasyon tahmininin de yüksek olması nedeniyle asgari ücret zam oranında beklentiler yükseldi. Peki 2019 asgari ücreti ne kadar olacak?0

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2019

Asgari ücret zam oranı 2019'a yaklaştığımız şu günlerde merak ediliyor. Asgari ücret komisyonu henüz toplanmadı ancak son aylarda açıklanan enflasyon oranlarından yola çıkarak asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı tahmin edilmeye çalışılıyor. TÜFE, ekim ayı itibarıyla yıllık yüzde 25.24 oranında arttı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 23.5 seviyesinde bulunuyor. Enflasyondaki bu gelişmelere bağlı olarak 2019 yılında uygulanacak asgari ücrette yüzde 25 oranında artış olacağı yönünde tahminler yapılıyor. Bu durumda 2019 asgari ücretinin 2 bin lira seviyelerinde olması söz konusu.

TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammına dair açıklamalarda bulunan Türk-İş başkanı Ergün Atalay da Aralık ayında yapılacak pazarlıklarda asgari ücretin 2000 liradan başlaması yönünde çağrıda bulundu. Atalay, asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz.” dedi.

ASGARİ ÜCRETTE SON ZAMN ORANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrette 2018 zam oranı işçi, işveren ve devlet tarafından yapılan yaklaşık bir aylık sıkı pazarlık sonucu yüzde 14.2 olmuştu. 1 Ocak 2018 itibari ile asgari ücretle çalışanlar brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira maaş almıştı.

AGİ ÜCRETİ - 2018

2018 asgari geçim indirimi (AGİ) şu şekilde belirlenmişti:

Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 152,18 TL Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL Evli, eşi çalışan 152,18 TL Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL

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