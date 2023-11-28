Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret zamının konuşulacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihini açıkladı. Yapılan açıklama, "Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte asgari ücret zammının görüşüleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi...

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.