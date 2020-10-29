Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükselttiklerini açıklamıştı. İşte, asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK 2021?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda zam oranına ilişkin talep ve teklifler için en önemli veri olarak enflasyon oranı öne çıkıyor.

Çalışanların enflasyon oranından daha düşük tutarda bir ücret almamaları sağlanırken görüşmelerde sendikalar zam teklifini enflasyon oranlarına göre sunarlar.

Eğer Merkez Bankası’nın enflasyon oranlarına dair tahminleri doğru çıkar ve 2020 yıl sonunda enflasyon oranı yüzde 12.1 olursa maaşlara en az bu düzeyde bir zam yapılması beklenir. 2 bin 324 TL olan asgari ücret yüzde 12.1’lik zam ile 2 bin 605 TL’ye yükselir.