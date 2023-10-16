Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak? Tahmini oranlar netleşmeye başladı!
Asgari ücret zam tahminleri, enflasyon tahminleri doğrultusunda netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir." açıklaması tahminleri kolaylaştıran en önemli göstergelerin başında yer alıyor. Bu bağlamda OVP raporu da dikkate alındığında yüzde 40 artış oranı en kuvvetli ihtimaller arasında ilk sıraya yerleşiyor. Peki, 2023 Ocak ayında asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte son veriler ışığında tahmini 2024 Ocak ayı asgari ücret artış oranı...
Asgari ücret zammı 2024'te ne kadar, kaç TL olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir." açıklaması sonrası enflasyon artış oranı tahminleri doğrultusunda asgari ücret artış oranı tahminleri yapılmaya başladı. OVP yıl sonu enflasyon tahmini ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin anketine göre asgari ücret artışı tahminleri netleşmeye başladı. İşte son asgari ücret zam tamini...
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.
2023 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.
OVP yıl sonu enflasyon tahminleri ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aketine göre 6 aylık enflasyon artış ornaının yüzde 37 yüzde 40 arasında gelmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın da açıklaması dikkate alındığında uzmanlar yüzde 37 yüzde 40arasında asgari ücrete zam yapılması ihtimali üzerinde duruyor.
Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.