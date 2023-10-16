Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNİ| Yüzde 40 ihtimali kuvvetlendi! 2024 asgari ücret zammı yüzde kaç, ne kadar ve kaç TL olacak? - Merak Edilenler Haberleri

Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak? Tahmini oranlar netleşmeye başladı! Asgari ücret zam tahminleri, enflasyon tahminleri doğrultusunda netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir." açıklaması tahminleri kolaylaştıran en önemli göstergelerin başında yer alıyor. Bu bağlamda OVP raporu da dikkate alındığında yüzde 40 artış oranı en kuvvetli ihtimaller arasında ilk sıraya yerleşiyor. Peki, 2023 Ocak ayında asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte son veriler ışığında tahmini 2024 Ocak ayı asgari ücret artış oranı... Habertürk Giriş: 16.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:32 facebook

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Asgari ücret zammı 2024'te ne kadar, kaç TL olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir." açıklaması sonrası enflasyon artış oranı tahminleri doğrultusunda asgari ücret artış oranı tahminleri yapılmaya başladı. OVP yıl sonu enflasyon tahmini ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin anketine göre asgari ücret artışı tahminleri netleşmeye başladı. İşte son asgari ücret zam tamini...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.