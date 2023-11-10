Haberler Gündem ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından asgari ücrete yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden belirlenecek. Asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini dile getirdi. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri... Habertürk Giriş: 10.11.2023 - 20:30 Güncelleme: 10.11.2023 - 20:30 facebook

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Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi için Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönüş yolunda emekli ve asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışanları ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasının ardından gözler "2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammında son durum...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.