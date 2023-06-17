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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammında kritik açıklama "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

İlk 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan asgari ücret zammı için ilk 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 olarak açıklandı. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmi bir rakam açıklamazken ikinci toplantı tarihi için 19 Haziran'a işaret edildi. Çalışanların enflasyona ezdirilmemesinin ana ilke olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İşte 2023 asgari ücret zammında son durum...

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  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Temmuz Asgari ücret ara zammı için kritik açıklama! Yeni asgari ücrete zam ne kadar, kaç TL olacak?

    Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca işçi ve işverenin  gündeminde yer alıyor. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan asgari ücret zammında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,26 olarak açıklandı. Yeni asgari ücreti belirlemek için 13 Haziran Salı günü toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran'da ikinci kez toplanacak. Asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte 2023 eni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Temmuz Asgari ücret ara zammı için kritik açıklama! Yeni asgari ücrete zam ne kadar, kaç TL olacak?

    İLK TOPLANTI SONA ERDİ!

    Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı sona erdi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti, işveren kesimini ise temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

    "MASADA RAKAM YOK"

    Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Temmuz Asgari ücret ara zammı için kritik açıklama! Yeni asgari ücrete zam ne kadar, kaç TL olacak?

    ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran saat 14.00'de ikinci toplantısını yapacak.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Temmuz Asgari ücret ara zammı için kritik açıklama! Yeni asgari ücrete zam ne kadar, kaç TL olacak?

    CUMHRUBAŞKANI YARDIMCISI'NDAN KRİTİK AÇIKLAMA!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret zammına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı;

    Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Normalde yılda 1 yapılırdı. İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşlarında ve emeklilerle ilgili çalışmalarla ortaya çıkacak değişiklikler var. Şu anda çalışılıyor.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Temmuz Asgari ücret ara zammı için kritik açıklama! Yeni asgari ücrete zam ne kadar, kaç TL olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Temmuz Asgari ücret ara zammı için kritik açıklama! Yeni asgari ücrete zam ne kadar, kaç TL olacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

    Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek.

    Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak.

    Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.

    Asgari ücret senaryoları
    Birim: TL Mevcut 25% 30% 35% 40%
    Brüt asgari ücret 10.008,0 12.510,00 13.010,40 13.510,80 14.011,20
    SGK primi işçi payı 1.401,1 1.751,40 1.821,46 1.891,51 1.961,57
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 100,1 125,10 130,10 135,11 140,11
    Net asgari ücret 8.506,8 10.633,50 11.058,84 11.484,18 11.909,52
    SGK primi işveren payı 1.551,2 1.939,05 2.016,61 2.094,17 2.171,74
    İşsizlik sigortası primi işveren payı 200,2 250,20 260,21 270,22 280,22
    İşverene maliyet 11.759,4 14.699,25 15.287,22 15.875,19 16.463,16
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Temmuz Asgari ücret ara zammı için kritik açıklama! Yeni asgari ücrete zam ne kadar, kaç TL olacak?

    ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak; komisyonun Kurban Bayramı tatilinden önce çalışmasını tamamlaması hedefleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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