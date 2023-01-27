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Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz sene Ocak ve Temmuz olmak üzere asgari ücrete iki kez zam yapılmıştı. Bu sene de asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorgulanmaya başladı. Bakan Bilgin son dakika asgari ücrete ara ek zam açıklamasında bulundu. İşte konuya dairi detaylar...

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  • Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

    Asgari ücret her sene ocak ayında olmak üzere yılda bir kez zamlanıyordu. Ancak geçtiğimiz sene temmuz ayında ara yapıldı. Bu sene de ek bir zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ara zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte konuya dair bilgiler...
  • Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

    ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye’nin ekonomik gücünü gösterdik. Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var." dedi.
  • Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

    BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da ara zam konusu hakkında Bakan Vedat Bilgin, "Burada sayın Cumhurbaşkanımızın desteği var. Asgari ücretlerin üzerindekini de koruyacak politika izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20'leri göreceğiz, endişe etmeyin' dedi. 1 yıl önce savaş, pandemi olacağını biliyor muyduk? Olağanüstü şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek asgari ücret belirledik. Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir." demişti.
  • Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

    2022 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında 8506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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