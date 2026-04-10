Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI? 2026 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam var mı?

        Asgari ücret temmuz zammı beklentisi, milyonlarca çalışanın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Yılbaşında net 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücret sonrası "ara zam yapılacak mı?" sorusu yeniden araştırılmaya başlandı. Geçmiş yıllarda uygulanan temmuz ara zamları, 2026 için de umutları artırırken, "asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte asgari ücret ara zammında son gelişmeler...

        Giriş: 10.04.2026 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Asgari ücret temmuz zammı 2026 için araştırmalar başladı. Yılın başında net 28.075 TL olarak açıklanan asgari ücretin ardından, artan enflasyon ve ekonomik gelişmeler ara zam beklentisini güçlendirdi. Milyonlarca çalışan, “temmuzda asgari ücrete zam var mı?” sorusuna yanıt ararken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı cephesinden gelecek olası açıklamalara çevrildi. Özellikle önceki yıllardaki ara zam uygulamaları, 2026 temmuz asgari ücret artışı için beklentileri daha da yükseltti. İşte güncel bilgiler...

        2

        TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

        Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan yada hükümetten bir açıklama gelmedi. Bazı uzmanlar, Temmuz ayında asgari ücretin ikinci zam yapılma olasılığının bulunduğunu ifade etti. Ancak konuyla ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor.

        3

        YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

        Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

        4

        Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

        5

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

        Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

