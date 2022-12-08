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Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Asgari ücrette beklentiler belli oldu!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleşti. İşçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yaptı. Asgari ücretli yeni net asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik çalışmaları yakından takip ederken, TÜRK – İŞ Başkanı Ergün Atalay pazarlığı 7.785 lira üzerinden başlatacaklarını ifade etti. İşte 2023 yılı asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri...

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  • ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Asgari ücrette beklentiler belli oldu! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücretlinin gözü bu toplantıdaydı. Asgari ücretlinin merakla beklediği ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı gerçekleşti. Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışını ilgilendiren asgari ücret çalışmaları işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Asgari ücretli yeni asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik zam tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, "2023 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Asgari ücrette beklentiler belli oldu! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    TÜRK-İŞ DUYURDU: YÜZDE 41!

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Tespit ettikleri açlık sınırının 7.785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.
  • ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Asgari ücrette beklentiler belli oldu! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.
  • ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Asgari ücrette beklentiler belli oldu! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI NE?

    Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Net asgari ücret 8 bin liraya çıkartılırsa brüt asgari ücret 9.412 TL, işverene maliyeti ise 11.059 TL olacak.

     

    Net asgari ücret 8.250 TL olursa brüt ücret 9.706 TL, işverene maliyeti 11.404 TL;

     

    net asgari ücret 8.500 TL olursa brüt ücret 10 bin lira, işverene maliyeti ise 11 bin 750 lira olacak.

     

    Net asgari ücretin 8.750 TL’ye çıkartılması halinde ise brüt asgari ücret 10.294 TL, işverene maliyeti de 12.095 TL’ye yükselecek.
  • ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Asgari ücrette beklentiler belli oldu! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    BAKAN BİLGİN YÜZDE 50'YE KAPILARI KAPADI!

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

     
  • ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Asgari ücrette beklentiler belli oldu! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    İLK FORMÜL

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60 ile 65 arasında... Tavan beklentisinden hesaplama yapılacak olursa asgari ücet 9 bin liraya yükselmiş olacak.

    İKİNCİ FORMÜL 

    Temmuz ayına göre artış hesaplandığında ise asgari ücrette oralama yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. Bu senaryoda ise asgari ücret 8 bin liraya yükselmiş oluyor. İkinci formüldeki rtış oranı bugün Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

      
  • ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Asgari ücrette beklentiler belli oldu! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

     
  • ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Asgari ücrette beklentiler belli oldu! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
  • ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Asgari ücrette beklentiler belli oldu! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA

    Komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

    Toplantıya işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

     
  • ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Asgari ücrette beklentiler belli oldu! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

     

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

     

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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