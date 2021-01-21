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Türk doktorun umut veren çalışması! Aşı gibi koruyor, virüsün hücrelere girişini engelliyor

Covid-19’dan korunmada Quersetin ve C vitamini (QC) beraberliğinin tıpkı aşı gibi dikkat çekici sonuçları olduğunu ortaya koyan çalışmalar var. Türk doktor Hasan Önal’ın virüsün bulaşma riski yüksek birimlerde görevli sağlık çalışanları üzerinde yaptığı klinik çalışma, QC takviyesinin uzun süreli ve düzenli kullanımının hastalıktan korunmada anlamlı bir fark yarattığını gösteriyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun özel haberi

Aşı gibi koruyor! Türk doktorun umut veren çalışması - Haberler
Aşı gibi koruyor! Türk doktorun umut veren çalışması
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Covid-19 pandemisinin başından beri en büyük hedef hastalıktan korunmayı başarmak. Dünyanın her yerinde bilim insanları bu amaca ulaşmak için canla başla çalışırken önemli bir katkı da Türkiye’den geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Güvenilir Gıda Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Önal’ın sentezlediği Quersetin ve C vitamini birlikteliğinin, Covid-19’a karşı koruma sağladığı açıklandı. Önal’ın öncülüğünde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde etik kurulu onayı sonrası yapılan klinik çalışmada, Covid-19 bulaşma riski yüksek birimlerde çalışan 71 sağlık çalışanına koruyucu olarak 2 bölünmüş dozda Quersetin ve C Vitamini (QC) başlandı. Yine aynı risk grubuna sahip herhangi bir takviye kullanmayan 42 sağlık çalışanı ise kontrol grubunu oluşturdu. Çalışmada izlem süresi 120 gün olarak belirlendi. İzlem süresinin sonunda tüm katılımcıların antikor pozitifliğine bakıldı.

YÜKSEK RİSKLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANDI

Quersetin ve Vitamin C kullanan grup için ortalama izlem süresi 113 gün, kontrol grubu için ise ortalama 118 gün olarak tespit edildi. İzlem süresi içerisinde QC grubundaki 71 sağlık çalışanından 1’i, kontrol grubunda yer alan 42 sağlık çalışanından ise 9’u Covid-19 enfeksiyonu geçirdi. Quersetin kullanan bir katılımcı hastalığı sessiz enfeksiyon şeklinde asemptomatik geçirirken diğerleri semptomatik olarak evde 15 gün süre ile izlendi.

KORUYUCULUĞU YÜKSEK

Prof. Dr. Hasan Önal elde ettikleri bulguların, QC takviyesinin düzenli kullanımının Covid-19 enfeksiyonuna karşı koruyuculuğunu anlamlı şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Çalışma, dünyanın önemli tıp dergilerinden olan Lancet’te preprint (ön baskı) olarak yayınlandı. Önal gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından dünyanın farklı üniversitelerinden araştırmacıların da konuyla ilgili araştırmalara başladıklarına ve Quersetin’e duyulan ilginin arttığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Hasan Önal

ÜRÜN HALİNİ ALDI

Hasan Önal ve ekibinin çalışmasından sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti’nde (Teknopol İstanbul) Quersetin ve Vitamin C etken maddeleriyle yeniden sentezlenen ürünün öncelikle gıda takviyesi olarak kullanıma sunulması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izinler alındı ve seri üretime geçildi. Kullanıma hazır olan ürünün etkinliği artırılmış bir diğer formülü için de Sağlık Bakanlığı’na ilaç başvurusu yapılması konusunda gerekli hazırlıklara başlandığı belirtildi.

AŞI GİBİ KORUYOR MU?

Prof. Dr. Hasan Önal, Covid-19’pandemisinden korunmada bir yandan aşılama yapılırken diğer yandan Quersetin kullanımı ile de koruma sağlanabileceğini gösteren bilimsel çalışmalara dikkat çekerek, “Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için önerilen günlük Quersetin dozu 1000 mg’dır. Temasa maruz kalma durumunda birkaç gün 2000 mg kullanılması öneriliyor. Ürünün uzun süreli kullanım halinde ciddi bir yan etkisi olmamakla beraber; Gebeler, emziren anneler (çalışması yok) aktif meme kanseri veya aktif böbrek hastalığı bulunan kişiler için kullanılması uygun bulunmuyor” dedi.

DÜNYADA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Hasan Önal, Quersetin’in Covid-19 virüsünün hücreye tutunmasını önlediğini, bağışıklık yanıtını dengeleme özelliği ile sitokin fırtınası riskini azaltıp damar iç duvarını onardığını, damarları genişlettiğini ve pıhtı oluşumunu zorlaştırdığını ortaya koyan çalışmalar olduğunu söyleyerek, “Quersetin, koronavirüs ailesindeki diğer virüslere karşı 2004 ve 2012 yıllarında test edildiğinde bu virüslerin hücrelere girişini engellediği gösterilmişti. Tennesse Üniversitesi ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarları tarafından yapılan bir araştırmada, Covid-19’un hücrelere bağlanması sırasında FDA onaylı bileşiklerin veya takviyelerin etkinliğini modellemek için en gelişmiş bilgisayar programları kullanılmıştı. Çalışmada çok sayıda bileşik ve takviyeler modellenmiş ve etkinlik sırasına göre listelenmişti. Listede 5 numarada Quersetin bulunmaktaydı. Çalışmanın sonucu Türkiye’de pek ilgi görmese de uluslararası alanda büyük ilgi uyandırmış ve konu ile ilgili röportaj Haziran ayında Medpage today sitesinde yayınlanmıştı. Kasım ayında (2020) Brock Üniversitesi ve Kanada merkezli bir ilaç firması olan Biolyse Pharma, Covid-19 virüsüne karşı Quersetin’i üretmek, etkinliğini artırmak ve halka sunabilmek için federal hükümete başvurarak gerekli desteği almıştı” dedi.

Quersetin ve C vitamini birlikteliğinden doğan gıda takviyesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Teknopol İstanbul'da üretildi. Kullanıma hazır olan ürünün etkinliği artırılmış bir diğer formülü için de Sağlık Bakanlığı’na ilaç başvurusu yapılması konusunda gerekli hazırlıklara başlandı.

QUERSETİN NEDİR?

Flavonoidler tüm bitkilerde bulunan ve renk veren bileşikler. Quersetin de pek çok meyve ve sebzede bulunan doğal bir flavonoid olup; Kalp-damar hastalıkları, kanser, astım ve Alzheimer hastalığı riskinin azaltılması gibi çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendiriliyor. Vücut Covid-19'a maruz kaldığında, koronavirüs, ACE-2 reseptörü adı verilen yapıya bağlanarak hücre içine giriyor. Bu noktada; bağlanmayı, virüsün insan hücrelerine girişini ve enfeksiyonu önlemek en önemli hedef olarak görülüyor.

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