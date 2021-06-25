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Aşıdan sonra duş alınır mı, alınmaz mı? Biontech, Sinovac aşısından sonra duş ne zaman alınır?

Türkiye'nin gündeminde koronavirüs aşı süreci var. Sinovac ve Biontech aşılarıyla yürütülen aşı sürecine Rus aşısı Sputnik V de oluyor. Sosyal medyada aşı sonrası yaşanacaklarla ilgili yanlış bilgilerin paylaşılması vatandaşların "Aşıdan sonra duş alabilir miyim?" sorusunu araştırmasına neden oldu. Uzmanlar yanıtladı aşı sonrası için merak edilenleri yanıtladı. Biontech, Sinovac aşısından sonra duş alınır mı, duşa girsek ne olur?

Aşıdan sonra duş alınır mı, alınmaz mı? Biontech, Sinovac aşısından sonra duş ne zaman alınır?

Sosyal medyada hızla yayılan aşı sonrası duş alınamayacağı yönündeki söylentiler "Aşıdan sonra duş alınır mı?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Bilim insanları aşıya ve aşı sonrası yaşanacaklara dair dedikodularla ilgili açıklamada bulundu.

AŞIDAN SONRA DUŞ ALINIR MI?

Aşıdan sonra duş alınmaması gerektiği yönündeki söylentilere Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman'dan cevap geldi. Arman, covid aşısından sonra duş alınabileceğini söylediği açıklamasında “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” dedi.

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