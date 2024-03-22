Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.173,02 %0,35
        DOLAR 31,9555 %-0,26
        EURO 34,5970 %-0,82
        ALTIN 2.231,43 %-0,51
        FAİZ 48,66 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,28 %-0,71
        BITCOIN 66.179,00 %1,09
        GBP/TRY 40,2516 %-0,94
        EUR/USD 1,0814 %-0,42
        BRENT 85,43 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 3.647,91 %-0,53
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Aşık Veysel Anma konserinde insansı robot sahne aldı - Teknoloji Haberleri

        Aşık Veysel Anma konserinde insansı robot sahne aldı

        Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51. yılında Sivasta düzenlenen "Aşık Veysel Anma" konseri ile anıldı. Anma töreninde konser veren Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotu görenleri hayrete düşürdü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnsansı Aşık Veysel robotundan konser
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51. yılında Sivasta düzenlenen "Aşık Veysel Anma" konseri ile anıldı.

        YAPAY ZEKA İLE SESLENDİRDİ

        Programda, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından Aşık Veyselin fiziksel özelliklerine göre tasarlanan insansı robot, izleyicilere mini bir konser verdi. 10 ayda tasarlanan insansı robot türküleri içine yerleştirilen cihaz sayesinde yapay zeka ile seslendirdi.

        Konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Ertan Çıngının, Aşık Veysel ve Sivas yöresi türküleri ile son buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Kuzey Kore'den tarafsız saha talebi
        Kuzey Kore'den tarafsız saha talebi
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Fenerbahçe hücumda zirvede!
        Fenerbahçe hücumda zirvede!
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Empire State binasında Star Wars şovu
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı