Aşık Veysel Anma konserinde insansı robot sahne aldı
Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51. yılında Sivasta düzenlenen "Aşık Veysel Anma" konseri ile anıldı. Anma töreninde konser veren Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotu görenleri hayrete düşürdü
Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51. yılında Sivasta düzenlenen "Aşık Veysel Anma" konseri ile anıldı.
YAPAY ZEKA İLE SESLENDİRDİ
Programda, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından Aşık Veyselin fiziksel özelliklerine göre tasarlanan insansı robot, izleyicilere mini bir konser verdi. 10 ayda tasarlanan insansı robot türküleri içine yerleştirilen cihaz sayesinde yapay zeka ile seslendirdi.
Konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Ertan Çıngının, Aşık Veysel ve Sivas yöresi türküleri ile son buldu.