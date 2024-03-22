Aşık Veysel Anma konserinde insansı robot sahne aldı

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51. yılında Sivasta düzenlenen "Aşık Veysel Anma" konseri ile anıldı.

YAPAY ZEKA İLE SESLENDİRDİ

Programda, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından Aşık Veyselin fiziksel özelliklerine göre tasarlanan insansı robot, izleyicilere mini bir konser verdi. 10 ayda tasarlanan insansı robot türküleri içine yerleştirilen cihaz sayesinde yapay zeka ile seslendirdi.

Konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Ertan Çıngının, Aşık Veysel ve Sivas yöresi türküleri ile son buldu.