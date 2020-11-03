DHA

Antalya Demre'ye bağlı Kekova bölgesindeki Gökkaya Koyu'nda bulunan Aşırlı Adası'nın güneyinde yer alan Aşıklar Mağarası, her gün turist akınına uğruyor.

DHA'nın haberine göre büyük teknelerle Kekova turuna çıkan turistler için mağaranın önünde verilen molalarda fotoğraf çekmelerine olanak sağlanıyor.

Küçük tekneler ve özel küçük yatlar, mağaranın içine kadar girerek yolcularına mağarayı da gezdiriyor. Orta ölçekli yatlar ise mağaranın önünde yüzme molası vererek turistlerin müşterilerinin içeriyi görmesini ve fotoğraf çekmesini sağlıyor.

Mavi yolculuğa çıkan büyük yatlar da müşterilerini küçük botlara bindirerek, mağaranın içini gezdiriyor.

Eski adı 'Korsanlar Mağarası', şimdiki adıyla Aşıklar Mağarası, yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde. Güneş ışınlarının durumuna göre mağaranın içi rengarenk oluyor.

Tarihte bölgeye gelen korsanların tekneleriyle saklandığı yer olarak bilinen mağara, bugün ise Kekova bölgesinde yat turizmine alternatif olarak hizmet veriyor.