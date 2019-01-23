Avrupa Vejetaryen Birliğinden "V-Label" sertifikasını alarak vegan kumaş üretimi gerçekleştiren Bursalı asırlık bir firma, bu alandaki birikimini ev tekstiline aktararak dünya öncüsü oldu.
1800'lü yılların sonunda Gaffarzade Mehmet Efendi tarafından kurulan ve 1930'da "İpeker" adını alan asırlık aile şirketi, Osmanlı döneminde ipek böceğiyle başladığı ticaret hayatına kumaş üretimiyle devam ederek dünyanın sayılı firmaları arasına girdi.
Firmanın yönetim kurulu üyesi İhsan İpeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda 52 ülkeye ihracat yaptıklarını ve bu ülkelerin en üst seviyedeki müşterileriyle Türk ürünlerini buluşturduklarını söyledi.
İpek üretimiyle başladıkları serüvenin bugün vegan ve vegan cupro üretimiyle devam ettiğini aktaran İpeker, Almanya, İngiltere ve İtalya'da da ofislerinin bulunduğunu anlattı.
- "Dünya pazarında bir Türk markası"
Kumaşlarının bugün dünya vitrinlerinde görülebildiğini dile getiren İpeker, "Almanya, Fransa, İtalya, Amerika, Japonya, Avustralya, Kanada gibi çok geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Çalıştığımız müşterilerimiz dünyanın en iyi firmaları. Onların vitrinlerinde kumaşlarımızı görmeniz mümkün. Ancak vegan cupro dediğimiz cupro kumaş ürününün üretiminde dünya lideriyiz. Bu ürünümüzün pazar payında bir Türk markası olarak dünyadaki en üst pazar payına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.
İpeker, daha çevreci kumaşlar üretmek için çıktıkları yolda vegan kumaş üretimi üzerine konsantre olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:
Üretiminde ara safhaları, ham maddeleri, kullanılan tekstil prosesleri ve bunun içindeki boyar ve kimyevi maddelerin hiçbirinde hayvansal protein bulunmadığını dile getiren İpeker, "Bu DNA testiyle de garanti altına alınmaktadır. Oeko-Tex sertifikalarımızın içinde de işlem olarak belirtilmektedir. Bunu gerçekleştiren dünyadaki ilk firma pozisyonundayız. Kumaşlarımız TR koduyla dünyada dolaşmaktadır. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı." ifadesini kullandı.
- "Gömüldüğünde 3 ay içinde toprağa karışıyor"
Özellikle hızlı modaya yön veren firmaların vegan kumaşları geleceğin kumaşı olarak gördüğünü aktaran İpeker, vegan cupro kumaşın öncelikle çevreci ve doğa dostu olduğuna dikkati çekti.
Kumaşın pamuğun atıklarından üretildiğini anlatan İpeker, şunları kaydetti:
"Pamuğun atıklarını ham madde olarak aldığımız bu elyaf daha sonra yapılan özel işlemlerle ve bizdeki cupro işlemleri üzerine gelerek ipeksi bir dokuya kavuşuyor. Ortaya çıkan tekstil kumaşı vegan. Çünkü doğadaki protein kaynaklarından faydalanmıyoruz. Ayrıca bu kumaş, insan cildine en hassasiyet gösteren kumaş. Yıkamalardan sonra üzerinde en az seviyede deterjan barındırmasıyla beraber yıkamalarda kullanılan kimyasalların sonradan cilde geçmesini yavaşlatıyor veya bunu en az geçiren kumaş özelliğini taşıyor. Cilt hassasiyeti açısından klimatik özellikler sergiliyor. Elektriklenmeme özelliği sayesinde vücut fonksiyonlarının daha düzgün şekilde çalışmasını sağlıyor. En önemli özelliği toprağa gömüldüğünde 3 ay içinde tamamen toprağa karışıyor."
- Vegan uyku teknolojileri
Geçen yıl ev tekstilinin kumaş üretimiyle ilgilendiklerini belirten İpeker, "Kumaşlarımız V-Label sertifikasını aldılar. Sonrasında ürün geliştirilmesine geçildi. Uyku teknolojileri üzerine konsantre olduk. Son haliyle buna da vegan uyku teknolojileri diyoruz. Bu yönde ürünler geliştirdik ve dünyada bunlara ürün bazında V-Label sertifikası alan ilk firma konumundayız şu anda. Yani dünyada bir ilk olarak kumaşla başladığımız serüven bugün ev tekstilinde dünyada ilk ürünler olarak yer alıyor." dedi.
İpeker, dünya pazarındaki otel zincirlerini, yüksek markaları Türkiye kodunu (TR) taşıyan bu vegan ev tekstili ürünleriyle tanıştırmak istediklerini söyledi.
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