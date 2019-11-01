Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 9. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Rüzgar’ın “Ben sana aşık oldum. Sen şimdi bu benim yaptığıma delilik diyeceksin tabii ama değil, aşk bu aşk!” itirafının izleyenleri şaşırttığı tanıtımda yerde hareketsiz şekilde yatan Ada’nın yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekiyor. İsmail bambaşka bir görünüme kavuşurken, Yusuf’un kabul ettiği işin dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada’ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır. Ada ise Yusuf’tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada, Yusuf’a kızgındır. Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul’da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır. İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail’in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.