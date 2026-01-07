Habertürk
        Haberler Gündem Aşk vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırıldı

        Aşk vaadiyle 1,5 milyon lira dolandıran firari hükümlü yakalandı

        Aydın'da, 65 yaşındaki bir kişiyi aşk vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 22 yaşındaki Dilara A. yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 16:40 Güncelleme: 07.01.2026 - 16:41
        Aşk vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırıldı
        Kentte yaşayan Dilara A., iddiaya göre aşk vaadiyle güven sağladığı kişinin kimlik bilgisi ve şifrelerini ele geçirdi. Dilara A. ardından cep telefonundan o kişiye ait banka hesabındaki 1,5 milyon lirayı telefon bankacılığı aracılığıyla kendi hesabına aktararak, dolandırdı.

        Şikayet üzerine Dilara A. hakkında dava açıldı. Dilara A.'ya bilişim suçları kapsamında 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aranan Dilara A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Dilara A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

