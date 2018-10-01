Aşk ve Mavi 71. son bölümüyle Cuma akşamı ekranlara geldi. Aşk ve Mavi dizisinde yine bu bölümde de heyecan doruktaydı. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. İşte Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

AŞK VE MAVİ 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aşk ve Mavi dizisinin 72. yeni bölüm fragmanı...

AŞK VE MAVİ DİZİSİNİN 71. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Bu kadın sana taktı kafayı, dikkatli ol!"

Cemal, Yüksel'in yaptığı son hamleden sonra çaresizce kadına teslim olmuştur. Bundan sonra ailesinin başına gelecek her türlü kötülüğün planlayıcısı Cemal olacaktır. Elmas, öğrendiği bilgiyle Safiye'yi parmağında oynatmaya başlamıştır. Safiye kadının her dediğini yapmaktadır. Konak ahalisi Safiye'deki bu değişimi hayretle izlerken Safiye, Elmas'ın beklemediği bir hamle yapar. Yüksel, Göreçkiler'den alacağı intikamı düşünürken bir yandan da Ali'yi de elde etme planları yapmaktadır. Mavi'nin müzayedede Ali için almak istediği bir yüzük Yüksel için bulunmaz bir fırsat olur. Hazırladığı tuzak Mavi ve Ali arasında bir gerilime yol açar.

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