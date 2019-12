Askere giderken tazminat hesaplama

Askerlik hizmetinden dolayı kıdem tazminatı almak mümkün mü? Kıdem tazminatı kimlere verilir? Bir çok sorunun yanıtı merak ediliyor. Bedelli askerlikte çıkınca merak giderek arttı. Tüm detaylarıyla askerlik ve kıdem tazminatı...

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı işverene ait bir veya birden fazla işte bir yıl çalışmak gerekiyor. Çalışılan her yıla karşılık, son aldığı bir aylık brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, bir yıl için ödenecek kıdem tazminatı tutarı, her yıl belirlenen kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Bugün için kıdem tazminatı tavanı 6 bin 17 lira olarak uygulanıyor. On yıl çalışması bulunan bir kişi 61 bin 700 liraya kadar kıdem tazminatı alabilir.

Kanuna göre kıdem tazminatı alabilecek kişiler şöyle:

- İşveren tarafından haklı bir nedene dayalı olmadan işten çıkartılanlar.

- Ücretinin ödenmemesi, eksik ödenmesi gibi haklı bir nedenle aş akdini kendisi feshedenler.

- Emekliye ayrılanlar.

- Muvazzaf askerlik nedeniyle iş akdini feshedenler.

- Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler (8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayıp 15 yıl sigortalılık, 3600 gün primi bulunanlar gibi).

- Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteğiyle işten ayrılan kadınlar.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İHBAR TAZMİNATI ALAMAZ

İş sözleşmelerinin feshinden önce karşı tarafa bildirimde bulunulması gerekiyor. Ne kadar süre önce bildirim yapılması gerektiği, çalışılan süreye göre değişiyor. İş sözleşmesi 6 aydan az süren işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar süren işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan üç yıla kadar süren işçi için de 6 hafta önce bildirim yapılması zorunlu. Üç yıldan fazla süre çalışan işçi için bildirim süresi ise 8 hafta olarak uygulanıyor.

Askerlik nedeniyle işten ayrılan çalışanlar, işverene kıdem tazminatı ödemek zorunda kalmaz ancak işverenden de kıdem tazminatı isteyemezler.

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLARIN KIDEM TAZMİNATI DURUMU

1927 tarihli kanunun yerini alacak yeni askerlik kanunu ile bedelli askerlik kalıcı hale geldi. Geçmişte her defasında ayrı kanunlarla yapılan bedelli askerlik için artık ayrı kanun çıkartılması gerekmeyecek. En çok merak edilen sorulardan birini, hizmet akdiyle (4/a’lı) çalışanların yeni kanun kapsamında bedelli askerlik yapmaları durumunda, kıdem tazminatı alıp alamayacakları oluşturuyor.

1475 sayılı İş Kanunu’na göre, iş akdinin muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla feshedilmesi durumunda işveren çalışanın kıdem tazminatını ödemek zorunda. Geçmişteki bedelli askerlik uygulamalarının bir kısmında 21 günlük temel hizmet şartı aranırken, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik sırasında temel askerlik hizmeti şartı aranmadı. Bedelliden yararlananlar sadece parasını ödedi, fiilen silah altına alınmadı.

2018 yılında çıkartılan bedelli askerlik kanununda 21 gün temel askerlik eğitimi şartı konuldu. Ancak, önceki kanunlardan farklı olarak, bedelli askerlik yapanların temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından “aylıksız veya ücretsiz izinli” sayılacaklarına dair hüküm eklendi.

Geçmişteki bazı bedelli askerlik uygulamalarında fiilen silah altına alınarak temel askerlik eğitiminden geçirilenler, çalıştıkları işyerlerinden ayrıldıkları takdirde kıdem tazminatı alabiliyordu. Temel askerlik eğitimi almayanlar ise kıdem tazminatından yararlanamıyordu.

Geçen yılki kanuna, bedelli askerlik yapanların “aylıksız veya ücretsiz izinli” sayılacaklarına ilişkin hüküm eklenince, 21 günlük temel askerlik eğitimi için silah altına alınan bedelliler kıdem tazminatı hakkından yararlanmazı konusunda anlaşmazlıklar yaşandı.

Yeni kanunda bedelli askerlik yapanların iş yeri, kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz ya da aylıksız izinli sayılacağına dair istisnai bir hüküm konulmadı. Bu nedenle, bedelli askerlik yapanların iki tercih hakkı olacak. İsteyen askere giderken iş akdini feshedecek, isteyen askerlik dönüşü işine devam edebilecek.

KIDEM TAZMİNATINI ALMA FIRSATI

Yeni kanun, bakaya veya yoklama kaçağı durumundaki 460 bin kişi başta olmak üzere, bundan sonra bedelli askerlik yapanlara, kıdem tazminatını alarak işini değiştirme fırsatı verecek. Hali hazırda bakaya ve yoklama kaçağı durumundakiler yaşları ilerlemiş ve iş tecrübesi kazanmış kişilerden oluşuyor. Beş on yıllık iş deneyimi olan bu kişiler, birikmiş kıdem tazminatı haklarını yakma korkusuyla daha önce cazip yeni iş tekliflerini değerlendiremezken, artık bedelli askerlik yaptıklarında kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabilecekler.