Askeri güç sıralaması yayınlandı! Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye ilk sıralarda yer aldı!
Dünya Uluslarası askeri güç sıralaması ile dünyanın en güçlü orduları listesi ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından yayınlandı. Dünyanın en güçlü orduları listesi; askeri birliklerin sayısı, mali durumu, lojistik yetenekleri ve coğrafyaya kadar değişen 60'tan fazla ayrı faktör göz önüne alınarak 145 dünya gücü arasında belirlendi. İşte 2023 dünyanın en güçlü orduları listesi...
Dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı. Global Firepower tarafından yayınlanan askeri güç sıralamasına göre Türkiye listede baş sıralarda yer aldı. Sıralamada askeri birliklerin sayısından mali durumuna, lojistik yeteneklerinden coğrafyaya kadar birbirinden farklı 60'tan fazla faktör göz önüne alındı. İşte 2023 Dünya Uluslarası askeri güç sıralaması ile dünyanın en güçlü orduları listesi...
1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2- RUSYA
3- ÇİN
4- HİNDİSTAN
5- BİRLEŞİK KRALLIK
6- GÜNEY KORE
7- PAKİSTAN
8- JAPONYA
9- FRANSA
10- İTALYA
11- TÜRKİYE
GFP endeksi Türkiye'yi ilk 15 dünya gücü arasında gösteriyor. 2023 yılı için Türkiye, yıllık GFP incelemesinde dikkate alınan 145 ülke arasında 11. sırada yer almaktadır.
12- BREZİLYA
13- ENDONEZYA
14- MISIR
15- UKRAYNA
16- AVUSTRALYA
17- İRAN