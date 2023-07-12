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        Askeri güç sıralaması yayınlandı! Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye ilk sıralarda yer aldı!

        Dünya Uluslarası askeri güç sıralaması ile dünyanın en güçlü orduları listesi ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından yayınlandı. Dünyanın en güçlü orduları listesi; askeri birliklerin sayısı, mali durumu, lojistik yetenekleri ve coğrafyaya kadar değişen 60'tan fazla ayrı faktör göz önüne alınarak 145 dünya gücü arasında belirlendi. İşte 2023 dünyanın en güçlü orduları listesi...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 15:46
        1

        Dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı. Global Firepower tarafından yayınlanan askeri güç sıralamasına göre Türkiye listede baş sıralarda yer aldı. Sıralamada askeri birliklerin sayısından mali durumuna, lojistik yeteneklerinden coğrafyaya kadar birbirinden farklı 60'tan fazla faktör göz önüne alındı. İşte 2023 Dünya Uluslarası askeri güç sıralaması ile dünyanın en güçlü orduları listesi...

        2

        1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

        3

        2- RUSYA

        4

        3- ÇİN

        5

        4- HİNDİSTAN

        6

        5- BİRLEŞİK KRALLIK

        7

        6- GÜNEY KORE

        8

        7- PAKİSTAN

        9

        8- JAPONYA

        10

        9- FRANSA

        11

        10- İTALYA

        12

        11- TÜRKİYE

        GFP endeksi Türkiye'yi ilk 15 dünya gücü arasında gösteriyor. 2023 yılı için Türkiye, yıllık GFP incelemesinde dikkate alınan 145 ülke arasında 11. sırada yer almaktadır.

        13

        12- BREZİLYA

        14

        13- ENDONEZYA

        15

        14- MISIR

        16

        15- UKRAYNA

        17

        16- AVUSTRALYA

        18

        17- İRAN

        19

        18- İSRAİL

        20

        19- VİETNAM

        21

        20- POLONYA

        21- İSPANYA

        22- SUUDİ ARABİSTAN

        23- TAYVAN

        24- TAYLAND

        25- ALMANYA

        26- CEZAYİR

        27- KANADA

        28- ARJANTİN

        29- SİNGAPUR

        30- YUNANİSTAN

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