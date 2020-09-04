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Huawei Technologies çatısı altında faaliyet gösteren Çinli teknoloji markası Honor, koronavirüs nedeniyle bu yıl dijital ortamda düzenlenen teknoloji etkinliği IFA 2020 kapsamında yeni akıllı yaşam ürün ve teknolojilerini tanıttı.

Online olarak düzenlenen etkinlikte markanın en yeni ürünleri Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES akıllı saatler, Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayar, Honor Pad 6 tablet ile üç yeni ekosistem ürünü de kullanıcıların karşısına ilk defa çıktı.

WATCH GS PRO, 25 GÜNLÜK PİL ÖMRÜYLE GELİYOR

Macera tutkunları için güçlendirilmiş bir akıllı saat olarak tasarlanan Honor Watch GS Pro, 25 günlük bir pil ömrüyle şu anda giyilebilir teknolojiler pazarındaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı saatlerden biri olarak öne çıkıyor. Askeri standartlardaki MIL-STD-810G testlerini geçen Honor Watch GS Pro, zorlu koşullara dayanması için üretildi.

Yüksek hassasiyete sahip, yerleşik çift uydu konumlandırma sistemine sahip olan akıllı saatin, rotadan dönüş ve rotadan sapma uyarısı gibi özellikleri de bulunuyor. Buna ek olarak Honor Watch GS Pro, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, açık ve kapalı alanda koşu ve genel antrenman gibi 100’den fazla antrenman modunu ve antrenman veri kaydını destekliyor.

Sağlıklı yaşam ve kişisel antrenmanlar için tasarlanan akıllı saat Honor Watch ES ise 1.64 inç’lik AMOLED ekranı, 95 antrenman modu, yağ yakma ve karın kası antrenmanı gibi 12 adet animasyonlu antrenman kursu ve bir grup sağlık/fitness takibi özellikleriyle geliyor.

MAGICBOOK SERİSİNE 3 YENİ ÜYE

Honor’ın bir diğer yeni ürünü olan Honor MagicBook Pro ise profesyonellerin üretkenliğine odaklanıyor. Microsoft Windows 10 yüklü halde sunulan dizüstü bilgisayar, 6 çekirdek 12 thread’li Radeon Grafikli AMD Ryzen 5 4600H işlemciye sahip.

Ultra hızlı 512GB PCIe NVMe SSD sürücüye ve 16GB DDR4 çift kanal bellekle donatılan Honor MagicBook Pro’nun 16.1 inç FullView ekranı da yüzde 100 sRGB renk gamıyla birlikte geliyor. Honor, 369 mm x 234 mm x 16.9 mm’lik boyutlarıyla kompakt bir tasarıma sahip olan MagicBook Pro’nun yanısıra MagicBook serisine AMD işlemcilerle yenilenen Honor MagicBook 14 ve 15’i de ekledi.

HONOR PAD 6 VE DİĞERLERİ...

Düzenlenen etkinlikte Çinli makra, Honor Pad 6 tablet ve içinde Percussion Massage Gun EVO masaj aleti, usmile Sonic Elektrikli Diş Fırçası P1001 ve Antibakteriyel Kablosuz Elektrikli Süpürge’nin bulunduğu üç yeni Honor Choice ekosistem ürününü de tanıttı.

10.1 inç’lik Full HD ekran ve simetrik 1620 güce sahip çift hoparlör barındıran Honor Pad 6, 460 gram ağırlığında ve 7.55 mm kalınlığında. Tablette Wi-Fi ve LTE seçenekleri de bulunuyor.