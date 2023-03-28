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Haberler Gündem Askerlik Şubesi Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Askerlik Şubeleri Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
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Askerlik şubesi çalışma (mesai) saatleri

Türkiye’nin pek çok yerinde hizmet veren askerlik şubeleri, geniş görev anlayışı doğrultusunda, Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı küçük bir birimdir. Özellikle yılın belli dönemlerinde büyük bir yoğunluk yaşamaktadır.

Askerlik Şubesi Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Askerlik Şubeleri Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
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Askerlik çağı gelmiş genç erkeklerin askere gitmek için başvurmasının yanı sıra çeşitli görevleri bulunur. Bu nedenle belli aralıklar ile askerlik şubesi çalışma saatleri merak edilir. Peki, askerlik şubesi mesai saatleri 2023 yılında değişti mi? Askerlik şubeleri kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Askerlik şubesi cumartesi günü açık mı? İnternet üzerinde aranan en çok konulardan biri olan askerlik şubelerinin mesai saatlerini sizler için derledik.

Askerlik Şubesi Çalışma Saatleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet veren askerlik şubeleri, tüm asker adaylarının bu süreçte gerçekleştirmesi gereken işlemler için hızlı bir hizmet verir. Sadece askerlik başvurusu için değil, olası savaş anında asker alma, emekli askerî personel ve ailelerinin özlük haklarını yürütme, şehit ve şehit yakınları için belirli faaliyetleri yürütme gibi konularda hizmet sağlar. Kısacası askerlik ile ilgili geniş kapsamlı bir hizmet anlayışına sahiptir. Askerlik şubesi çalışma saatleri de pek çok vatandaşın araştırdığı ve bilgi edinmek istediği bir konudur. Peki, askerlik şubesi kaça kadar açık? Hafta sonu açık mı? İşte tüm detaylar…

Askerlik Şubeleri Kaçta Açılıyor?

Askerlik şubeleri, sabah 08.30’dan itibaren hizmete açılmaktadır. Ancak bazı şubeler 09.00’da açılır. Gideceğiniz askerlik şubesini arayarak açılış saati hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Belli dönemlerde yaşanan yoğunluktan dolayı sabah saatlerinde askerlik şubelerinde bulunmak, işlemlerin daha hızlı şekilde gerçekleşmesine olanak sağlar. Ancak bazı askerlik işlemleri için şubeye gitmeye gerek yoktur. Günümüzde E-Devlet kullanarak, askerlik şubelerinin sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, PTT üzerinden E-Devlet şifresi almak ve E-Devlet’in mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirmektir.

Askerlik Şubesi Kaçta Kapanıyor?

Askerlik şubeleri kaça kadar açık?” sorusunu merak eden pek çok kişi, işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmek istemektedir. Askerlik şubeleri, 17.00’a kadar açıktır.

Askerlik Şubesi Öğle Arası Saati

Resmî bir kurum olan askerlik şubeleri, öğle arası saatlerinde herhangi bir işlem almamaktadır. Askerlik şubesi öğle arası saati ise 12.00 / 13.00 arasıdır.

Askerlik Şubeleri Cumartesi Açık Mı?

Askerlik şubesi mesai saatleri 2023 hakkında araştırma yapılırken, en merak edilen konulardan biri de cumartesi hizmet verip vermediğidir. Askerlik işlemleri sadece hafta içi gerçekleştirilir ve cumartesi de dahil olmak üzere hafta sonu hizmete kapalıdır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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